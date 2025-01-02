iOS 18照片App大改版不習慣？輕鬆6步驟回到過去介面還能個人化

今年 iOS 18 加入許多個人化的設定，照片 App 也迎來大改版，不過有不少人對新的介面感到陌生及不順手。



如果你也是這麼覺得，其實 Apple 仍有保留設定的空間，讓用戶可以依需求去調整為過去習慣的介面。又或是在手動變更選單介面後，又想要重新適應新的介面，仍可再透過重置排列方式，回到 iOS 18 裡照片 App 的預設模式。

iOS 18照片App（APPLE）

iOS 18照片App回復到舊介面：

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步驟 1：

升級 iOS 18 之後 ，照片 App 的介面與過去不太一樣，如果不習慣可以重新自訂。

升級 iOS 18 之後 ，照片 App 的介面與過去不太一樣，如果不習慣可以重新自訂。

步驟 2：

開啟照片 App 後，滑到畫面的最下方，找到「自訂與重新排列」。

開啟照片 App 後，滑到畫面的最下方，找到「自訂與重新排列」。

步驟 3：

只勾選「媒體類型」、「更多項目」、「相簿」就會回到 iOS 17 時的排列方式。

只勾選「媒體類型」、「更多項目」、「相簿」就會回到 iOS 17 時的排列方式。

步驟 4：

當然，也可以依個人需求及喜好，逐一勾選照片 App 會出現的類別。

當然，也可以依個人需求及喜好，逐一勾選照片 App 會出現的類別。

步驟 5：

又或是以搬移的方式，重新排列各類別的順序。

又或是以搬移的方式，重新排列各類別的順序。

步驟 6：

如果最後想要回到 iOS 18 預設的排列，按下上方的「重置」即可。

如果最後想要回到 iOS 18 預設的排列，按下上方的「重置」即可。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】