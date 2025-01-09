HONOR Magic 7 Pro港版開箱實測｜HONOR早前在國內最新推出的HONOR Magic 7 Pro可謂是其在AI領域的又一次突破性創新。旗艦級手機不僅配備了強大的硬件拍攝配置，更融合了HONOR獨有的AI影像引擎，為用家帶來全新的智慧攝影體驗。港版（國際版）終於正式推出，記者早前已經將新機入手，立刻帶埋部機去台北旅行、睇《五月天》演唱會開箱拍攝實測！



HONOR Magic 7 Pro的後置鏡頭採用了四鏡頭設計。主攝為一顆5000萬像素高清主攝，搭配可變光圈技術，可覆蓋F1.4-F4.0的光圈範圍。這不僅能夠自動調節光圈大小，以應對不同光線環境，還可以在光圈全開時獲得出色的景深效果。除此之外，HONOR Magic 7 Pro還配備了一枚4800萬像素的潛望式長焦鏡頭，提供3倍光學變焦和最高100倍數碼變焦能力。這款長焦鏡頭不僅畫質出色，還搭載了OIS光學防抖技術，在遠距離拍攝時依然能夠獲得穩定清晰的效果。此外，HONOR Magic 7 Pro的超廣角鏡頭視角高達122度，可捕捉更為廣闊的畫面。配合近距離2.5cm的微距模式，在拍攝風景、建築以及細節物件時均能派上用場。

HONOR Magic7 Pro港版開箱實測

HONOR獨有AI影像引擎

雖然HONOR Magic7 Pro的硬件配置已經相當出色，但它的影像實力更多地得益於HONOR自主研發的AI影像引擎。HONOR AI 馭光引擎集成了光影人像大模型和抓拍增強大模型，能夠精準分析場景環境，自動優化曝光、銳度等數據，確保即使在複雜光源下也能捕捉到動感十足的瞬間。除了基本的場景識別和智能優化功能，AI 馭光引擎還擁有超清人像技術。它可以透過AI算法增強人物肌理、發絲、睫毛等細節，讓人像照片更加出色。同時，引擎還支援高達10倍的AI超清變焦功能，讓遠距離拍攝也能保持優秀的畫質。與此同時，還擁有"鷹眼抓拍"功能，能夠智慧識別動態場景，及時捕捉精彩瞬間。這對於拍攝運動、表演等瞬息萬變的場景尤其有用。

利用HONOR Magic7 Pro於舞台旁拍攝五月天主唱阿信時，無論人物detail、顏色都表現非常出色。

台北五月天跨年演唱會實拍測試

記者就在台北旅行於「五月天」跨年演唱會中，實試其拍攝實力，利用廣角鏡拍攝時，毋需要作任何設定，不會受到現場光影影響下，簡單拍攝出十足氛圍的演唱會氣氛。加上利用3倍光學變焦拍攝時，人物非常清晰，立體感豐富。就算6倍數碼變焦，利用AI影像分析補償功能，仍然拍攝出有如光學變焦的照片，令人驚訝。

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多功能AI智慧新生活

除了影像領域，HONOR Magic7 Pro還將AI技術融入到多方面的應用場景中，帶來全面的智慧體驗。在翻譯功能上，HONOR Magic7 Pro搭載了AI智能翻譯引擎，可以實時識別並翻譯多種語言，不僅文字翻譯，還支援即時口語翻譯，大大提升了用戶的溝通效率。

AI翻譯亦都是十分實用的功能

HONOR Magic7 Pro的出色表現，不僅得益於其強大的AI技術，同時也離不開其出色的硬件基礎。新機採用了高通最新的Snapdragon 8 Elite旗艦處理器，擁有卓越的CPU和GPU性能，支援4K 60FPS視頻錄製以及10bit 4K 30FPS慢動作錄像等高端拍攝功能，能夠充分發揮HONOR Magic7 Pro的影像實力。

在遊戲體驗上，HONOR Magic7 Pro的AI遊戲加速引擎可以智能分配CPU和GPU資源，優化遊戲畫質和流暢度，帶來更沉浸的遊戲娛樂。同時，它還支援低延遲語音互動，幫助玩家輕鬆與隊友及時溝通。記者實試玩《原神》時，就算高效能模式仍能以60fps順暢地玩，絕對對得起其頂級處理器。再者，利用Antutu跑分時，輕易取得230萬分以上的分數，性能同樣令人驚喜。

最新Snapdragon 8 Elite旗艦處理器性能十分出眾

此外，HONOR Magic7 Pro還搭載了AI護眼功能。它可以根據環境光線和使用場景自動調節屏幕亮度和色溫，減輕使用者的視疲勞，提供更舒適的視覺體驗。

除了在影像方面的創新，HONOR Magic7 Pro還首創了手機AI防詐騙功能。這項全球首創的技術可以在用家進行視頻通話時，即時識別對方是否存在AI換臉的風險，從而提醒用家可能面臨的詐騙風險。能有效遏制相關犯罪行為，令用家的安全使用帶來有力保障。

電池續航及耐用度高

6.8吋屏幕、對應1-120Hz更新率，加上最高5000nits HDR峰值亮度等，就算在戶外使用都可以清晰可見。在電池續航方面，HONOR Magic7 Pro配備了5850mAh大容量電池，並支援100W有線快充和80W無線快充，可在短時間內快速充滿電量，即使高強度使用也能hold住全天候使用。此外，HONOR Magic7 Pro還擁有IP69／IP68級防塵防水能力，以及最新一代巨犀玻璃屏幕，無論是日常使用還是不慎跌落，都能提供出色的保護性能。

HONOR Magic7 Pro售價：$8999（16GB+1TB）、$7699（12GB+512GB）

1月10日－16日限時購機優惠