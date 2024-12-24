vivo X200 Pro開箱實測，日本紅葉實拍、蔡司加持長焦令人驚喜｜vivo近年手機攝影技術非常出眾，令人驚嘆，而且更與蔡司Zeiss的深入合作，vivo X200 Pro無疑是標誌性的拍攝旗艦手機。新機集合了強大的硬件配置與創新的軟件功能，不論是拍攝風景、人像還是運動，都能捕捉令人驚艷的影像。記者率先試用新機，前往日本試拍相片，探索這款手機的拍攝實力。



業界頂尖的長焦拍攝

vivo X200 Pro搭載了蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，配合1/1.14吋大底感光元件，以及CIPA 4.5級防震功能，實現高倍變焦的同時，還能呈現出出色的細節表現和防手抖能力。手機支援多達7種蔡司鏡頭風格以及5大長焦模式，包括長焦望遠、長焦人像、長焦微距、長焦懸日和長焦舞台模式，無論是拍攝遠景、人像還是細節，均能呈現出獨特的藝術效果。

記者早前帶vivo X200 Pro於日本旅行時實測拍攝功能

記者於在大阪旅行時利用X200 Pro的10倍長焦拍攝功能實拍，讓他們能夠清晰捕捉到遠處館內的細緻景致。而在京都清水寺，X200 Pro的長焦人像模式，輕鬆拍出了清晰入微的人像照。可以說，這款手機的長焦能力堪稱業界之最。

以廣角鏡拍攝的風景相片

10倍光學遠焦拍攝

於任天堂博物館以人像模式拍攝

另外，記者拍攝舞蹈表演時，便充分展現了X200 Pro的出色影片錄製功能。加上拍攝時設定為舞台模式可以鎖定1/120秒的快門速度，配合自動調色功能，即使是舞台上快速變換的燈光，拍攝出來的影像也保持清晰銳利，毫不模糊。可以說，這款手機堪稱是影音創作者的最佳拍檔。

抓拍模式可以快速清晰捕捉一瞬間的影像

舞台模式加上10倍遠zoom拍攝

電影級畫質與錄影效果

除了出色的拍攝功能，vivo X200 Pro在影片錄製方面也有著突出表現。它支援4K 120fps的電影級慢動作拍攝，能夠清晰捕捉高速運動場景中的細節。同時，它還支援10bit Log格式錄影，為後期創作提供更大的調色空間。而4K逆光電影人像模式，更能在強光環境下保持主體清晰並營造出藝術質感。

除了硬件實力，vivo X200 Pro在軟件影像算法上也有著出色的表現。它配備了vivo自研的V3+影像處理晶片，以及全新升級的感應器技術，能夠實現更低功耗、強大計算性能和更小體積。同時，它還加入了大模型畫質增強演算法，可以通過AI精準預測和模擬，使影像細節栩栩如生。

記者在拍攝過程中即使是一些過曝或陰暗的場景，X200 Pro都能憑藉其強大的AI影像增強功能，自動修復細節，優化色彩，讓照片直接呈現出專業級的效果，無需後期處理就可上傳至FB或IG。大大提升了手機攝影的便利性和創作自由度。

超廣角鏡拍攝夜景時亦不非常出色

嚴島神社的風景相片，無需要任何PS都可以拍攝出非常出色的相片。

出色硬件配置 全面升級

除了出色的影像實力，vivo X200 Pro在整體硬件配置上也有着全面的升級。它採用了最新3nm MediaTek 9400旗艦處理器，搭配高達6000mAh的大容量電池，無論是流暢的系統運行還是持久的續航表現，都能滿足不同人的需求。此外，X200 Pro還採用了蔡司大師色彩螢幕和2160Hz高頻PWM調光技術，呈現出出色的色彩表現和護眼體驗。加上微曲四面屏設計，手感舒適且視覺效果高端。

總結而言，vivo X200 Pro無疑是一款出色的拍攝旗艦手機，尤其在拍攝功能上完全領先同級。無論是長焦變焦、電影級影片拍攝，還是智能化的AI影像增強，都能捕捉出色的影像作品。同時，出色的整體硬件配置，也能滿足各類使用需求。加上手機的售價只需八千多元，還有大量贈品，性價比非常高。對於喜歡拍攝的用家而言，vivo X200 Pro絕對是不二之選。

