Huawei Mate X6港版正式推出 全城熱搶｜Huawei近年推出不少旗艦級手機，如去年的Pura 70 Ultra或三摺神機Mate XT，一推出立刻受到市場追捧！就連今日（8/1）剛推出的Mate X6同樣供不應求？邊一款顏色最受歡迎？



Huawei推出最新旗艦摺疊屏幕手機Mate X6，因其超輕薄的機身，加上專業級的拍攝功能，就算新機定價高達$14999，因有非常吸引的贈品，令不少用家預早訂購。而且今日正式推出時（1月8日），早上更有不少用家排隊取機。

Huawei Mate X6港版正式推出

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以$14999的售價而言，Huawei Mate X6絕對是旗艦級的售價手機，而新機最大吸引的地方當然是其超輕巧的機身設計外，便是其出眾的拍攝性能。加上預購附送不少禮物，包括MatePad SE平板、隨身Wi-Fi強以及智能電子磅，總值超過三千多元，非常吸引。因而令新機一推出就被不少人搶購一空，記者走訪多家連鎖店均已經沒有現貨選購，就算今日落訂都未必可以在農曆新年前取貨。另外，根據記者向店主查詢時，最多用家選擇的機身顏色竟然是「黑」以及新色「灰」色，如果大家想快些有貨，可考慮選擇「紅色」會快一點。

Huawei Mate X6港版全城熱搶