為何電動車近年會成為主流？除環保外還有哪些魅力？一文為你說清

據最新發布的全球電動汽車聯盟研究報告，很少有人在選擇使用電動車後會重新轉向內燃機汽車。僅有1%的人會選擇汽油或柴油車，而4%的人則會選擇插電式混合動力汽車。



該報告指出，電動車的運營成本較低、運行環保且噪音小，這是人們普遍青睞的原因之一。此外，電動車還配備了更豐富的智能化駕駛和娛樂系統。

全球電動汽車聯盟研究報告，很少有人在選擇使用電動車後會重新轉向內燃機汽車。（unsplash@michael-fousert）

很少有人在選擇使用電動車後會重新轉向內燃機汽車：

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然而，在被問及是否認為電動車存在任何缺點時，大多數受訪者都給出了否定的答案。只有少數人表示充電站覆蓋範圍不足、充電時間過長以及充電樁故障等問題是他們所遇到的困擾。

電動車已成為主流（unsplash@pontus-jerand-wernhammar）

雖然這些問題對於某些地區來說可能具有一定意義，但在充電網絡未能跟上普及速度的地區，等待快速充電將成為一個真實的問題。然而，只有3%的受訪者表示他們經常遇到這種情況，並且40%和28%的受訪者表示這種情況很少或從未發生在他們的生活中。

另外一種常見的問題是充電器偶爾無法正常工作。27%的受訪者表示曾遇到過這種情況，而5%的人則表示這種情況經常發生。

最多人抱怨的是，電動車的充電網絡未能跟上普及速度。（unsplash@michael-marais）

值得一提的是，即使在美國這樣的國家，電動車銷量也在持續增長。第三季度相比第二季度增加了5%，而且電動車在北歐國家挪威的新車市場中佔據了94%的比例（比去年提高了81%），今年最暢銷車型是特斯拉Model Y, 其次是Model 3。

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