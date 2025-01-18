開電暖爐還是冷暖空調機較省電？專家教路2方法效果更好又能省電

天氣冷颼颼，手腳十分冰冷嗎？在家裡穿著笨重的衣服活動起來非常不靈活，許多人就會開暖氣來取暖。不過，電暖器和空調暖氣究竟誰比較省呢？選錯電費可是會慘噴10倍的！



電暖器、空調暖氣哪個比較省？

電暖爐會更省電（Gettyimages）

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一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》分享自己收到2月份的台電帳單，驚訝地發現電費竟高達8352元（台幣，約1970港元）。他推測，電費飆升的主因可能是長時間使用電暖器。

文章引發討論，許多熟悉電器的網友提出建議，指出選擇變頻空調能大幅降低電費負擔。有網友分享自身經驗，「冷（暖）氣24小時全年無休20度，夏天1700（台幣）、冬天800元（台幣）。」也有人表示「我也是回家都開變頻暖氣800多。」

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家電達人曝這1種錢狂噴

對此，家電專家486先生表示，一般小台的電暖器額定消耗功率約1100w～1500w，也就是說開1小時使用1.5度電，一天開8小時就用了12度電，以每度電5元（台幣）來說，電費就高達60元（台幣）。

冷暖氣機適用壓縮機來加熱空氣，一到設定溫度就會變成省電的低速運轉，運轉時可能4、500w都不到，一樣開8小時不到4度電，電費整整少了2/3以上，尤其一級能效的又更省。

那麼選用了冷暖機後，該怎麼做才能更省電呢？台電曾教學，當空調進入暖氣模式時，冷媒循環方向會反轉，將熱風吹出來讓室內變暖。然而，要達到最佳的暖房效果，空調的出風口擺放角度非常關鍵。

正確放置出風口

為了讓暖氣效果更好，記得將空調的出風口朝下。這是因為熱空氣會向上升起，而冷空氣則會往下沉。如果將出風口朝上，熱空氣會積聚在天花板附近，無法順利流入室內，反而可能使空調誤判室內已經升溫，導致停止送熱風，從而影響暖氣效果。

節省電力的小秘訣

除了正確調整空調出風口的角度，使用電器的時間長短也是節省電力的關鍵。在沒有暖氣需求的情況下，記得關閉空調的電源，避免浪費不必要的電力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電暖器、空調暖氣哪個比較省？家電達人曝這1種錢狂噴！網實測電費貴10倍】