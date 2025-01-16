Insta360 Flow 2 Pro手機穩定器登場＋售價｜Insta360最新推出的Flow 2 Pro無疑將掀起一場革命性的變革，全新的手機穩定器集合了Insta360多年來在運動相機領域的技術積累，並全面升級核心功能，將iPhone手機拍攝水平一舉提升至專業級，就算是新手也能輕鬆拍攝出驚艷的內容。



智能AI跟拍 自動鎖定目標

Insta360 Flow 2 Pro最大的亮點就是它搭載的全新「深度追蹤4.0」AI追蹤技術。利用先進的AI算法能夠精準識別畫面中的主體，並自動鎖定跟隨，確保鏡頭始終穩定地捕捉到目標的動態。

Insta360 Flow 2 Pro手機穩定器正式推出

另外，它與普通的手機穩定器不同，Flow 2 Pro的AI跟拍功能可以實現動態變焦，在保持目標穩定跟蹤的同時，能夠自動執行最高15倍變焦，即使拍攝快速運動或遠距離場景，也能確保內容的細節飽滿銳利。這無疑大大提升了捕捉精彩瞬間的能力，尤其適合對運動攝影求的創作者。

可利用手勢操作

此外，Flow 2 Pro的AI跟拍功能還能智能識別並跟蹤多個目標，讓整班人都能保持在鏡頭之中，創造出更加豐富有趣的鏡頭。搭配內置的專業取景網格功能，即便是新手也能輕鬆把握拍攝構圖的黃金比例，拍攝出電影級別的畫面質感。

無縫整合iPhone

除了強大的AI跟拍功能，Flow 2 Pro最大亮點就是它與iPhone之間的無縫連接。這要歸功於Insta360首創的Apple DockKit技術，它可以完全解鎖iPhone內置的原生相機app以及第三方iOS app使用，拍攝時充分利用這些專業級軟件的功能。

比如在Blackmagic等應用中，用戶可以借助Flow 2 Pro的智能追蹤技術來實現影片拍攝的自動跟焦和取景，大大提升了創作效率。同時，在Livephoto等功能中，用家還能將照片和影片無縫分享到iPhone上，方便內容傳輸。

可懸吊形式拍攝

硬件升級 全面提升使用體驗

除了強大的軟件功能，Insta360 Flow 2 Pro在硬件方面也進行了全面的升級與優化，進一步提升了用戶的拍攝體驗。首先是整體的結構和外觀設計。Flow 2 Pro採用了更加堅固耐用的三腳架底座，無論是在曲折蜿蜒的戶外環境，還是在充滿震動的室內場景，都能確保手機保持平穩穩固。同時，它還支援自由的傾斜角度調整，用家可以夠拍攝出各種角度的創意鏡頭，比如吊車拍攝、傾斜取景等。加上360度無限旋轉的追蹤能力，再也不用擔心錯過任何精彩瞬間。

配置自拍鏡方便用iPhone後鏡拍攝

在影像表現方面，Flow 2 Pro app集成了杜比視界和Apple ProRes等專業級影像編解碼技術，能夠捕捉極其細膩和動態的影像細節，不僅在色彩表現、亮度對比等方面達到電影級水準，在後期剪輯時也擁有更大的靈活性。

此外，Flow 2 Pro還在機身上集成了一面可調角度的鏡子，用家就算看不到手機螢幕的情況下也能進行自拍和鏡頭取景，大大簡化了自己vlog拍攝的過程。再加上支持Apple Watch和第二部手機遙控的功能，拍攝時也能隨時隨地調整鏡頭角度和運行控制，提升了操作的靈活性。

售價：$1199（標準套裝）、$1399（創作者套裝，額外磁吸手機支架、外置燈及手機連接充電線）