千元級頭戴式無線耳機4推薦｜ag WHP01K MK2 日系CP值之王／Soundcore Space One Pro 降噪好勁｜又到冬天！穿戴大型頭戴式耳機都不怕焗出汗（相反大風時可暖住耳仔），以下嚴選4款千元左右的新款，靚聲之餘靚都樣，可以成為襯搭飾物，配冬天衫特別有冬日感！



ag WHP01K MK2／Soundcore One Pro｜百千抵玩頭戴式無線耳機4選

ag WHP01K MK2 ｜日系CP值王2代目

ag是日本名牌final audio的年輕入門無線耳機副線，WHP01K 是該商頭戴式熱賣款，1千有找齊晒ANC 降噪無論是設計、用色以至輕巧防菌的用料，都非常之有日系feel。

優點：音色非常日少清新．設計勁靚、輕巧精美｜缺點：全塑膠機身．沒有附送耳機盒



ag WHP01K MK2 ｜2代目日系CP值之王

2025年新推出的「2代目」ag WHP01K MK2 ，升級至既穩定的 aptx HD 藍牙編碼，駁相應的android手機有更好表現，榮獲日本視聽大賞 VGP Awards 2025 金賞，敢稱頭戴式無線耳機中的「日系CP值王2代目」。

ag WHP01K MK2 ｜2代目日系CP值之王

spec：頻率響應：20 ~ 20000Hz / 藍牙版本：Bluetooth 5.0／藍牙編碼：SBC｜AAC｜aptX｜aptX HD/播放時間：25 小時（開啟降噪）35 小時（關閉降噪）/通話時間：25 小時（開啟降噪）/35 小時（關閉降噪）/待機時間：400 小時（關閉降噪）/充電時間：2.5 小時/重量：260g/可用3.5MM耳機線/售價：＄HK$998 (ECT：3188 0767)

Soundcore Space One Pro ｜降噪隔音最出色

4對推介耳機中，記者認為Anker Soundcore Space One Pro 的ANC降噪，以至封閉度極高的耳罩，表現都是最出色的，如果你想體驗身處太空一樣的寧靜無聲空間，以它不到1千5百元的身價（市面約售$1,199），表現真的已跑贏Sony XM5。

優點：隔音降噪能力出眾．頭帶可捲成球型｜缺點：定價屬4機中最貴．有一點點重



Soundcore Space One Pro 頭帶使用了「蛇骨式設計」，可以完全內捲成一個「球型」

外型上，它的耳罩密閉貼耳，但相對代表亦是4機中最重，不過有樣好玩，它的耳機頭帶使用了「蛇骨式設計」，可以完全內捲成一個「球型」。

Soundcore One Pro 頭帶使用了「蛇骨式設計」，可以完全內捲成一個「球型」

Soundcore Space One Pro 頭帶使用了「蛇骨式設計」，可以完全內捲成一個「球型」

Soundcore Space One Pro 另一樣記者非常喜歡的是它有專用app，可以細緻調節ANC及自定EQ音色，而它的通話也相當不俗，表現非常平均。

Soundcore One Pro 有專用app，可以細緻調節ANC及自定EQ音色

spec：頻率響應：20 Hz - 40 kHz / 藍牙版本：Bluetooth 5.3／藍牙編碼：SBC｜AAC｜aptX｜aptX HD／播放時間：最長40小時(開啟ANC) / 最長60小時(關閉ANC)/充電時間：2小時 / 快充5分鐘使用8小時/重量：286g/可用3.5MM耳機線/售價：＄HK$1,450(soundcore 6408 3961)



1More SonoFlow 2｜山寨機價錢聽出靚聲

美國音響品牌1More 的 SonoFlow 2代 HQ51 只售$629，甚至比1代還便宜了70蚊，平過上淘寶的山寨AirPods Max，如此平價卻支援藍牙5.4、LDAC高清解碼，QuiteMax 智能降噪令聽歌時、通話時都更少雜音。根本係性價比怪物。

優點：各種性能樣樣有，平機中少有支援LDAC｜缺點：機身設計沒甚麼個性



1More SonoFlow 2｜山寨機價錢聽出靚聲

SonoFlow 2 要數小弱點，是它外觀沒其他3款推薦機那麼有個性，好在新近推出了淺藍色，清新了很多、女仔穿戴襯衫也好看。

新近推出了淺藍色，清新了很多、女仔穿戴襯衫也好看。

Sonoflow 2代使用bluetooth由5.4版本，省電少斷線，且能同時駁多部硬件。其電量好恐怖，以80分鐘充爆100％電量後，可以連續開住ANC降噪聽歌65小時（關ANC用100小時）（1代開ANC 50小時／關ANC 80小時）／快充5分鐘可以聽5小時。

Sonoflow 2代使用bluetooth由5.4版本，省電少斷線，且能同時駁多部硬件。

spec：阻抗32Ω／藍牙Bluetooth 5.4／播放時間NC ON：約 65 小時｜NC OFF：約 100 小時／充電時間：約 80 分鍾／重量：246g／售價：＄629 (soundwave audio 2771 8209)



OneOdio A10｜最平之選．金屬機面靚仔

OneOdio來自深圳，向是靠低價錢及「看來很高級」的機身設計而熱賣，所以在美國、日本兩地Amazon平台都賣得極好。雖然本身都已經很便宜，但香港近年終於有正式代理，所以真的是「低處未算處」，非常抵玩。

優點：4機之中最便宜、音色也不差｜缺點：只支援最基本的藍牙制式



OneOdio A10｜金屬機面靚仔

今次 OneOdio A10 使用了金屬物料的同心圓刻線面板，黑色的機身也有一點高級感，但想不到其定價只為$599，音色不錯，外觀也好看，不會令人覺得你在用淘寶cheap。

OneOdio A10｜金屬機面靚仔

使用40mm 動圈，加上內面有「雙音室構造」去加強低音，配以柔軟的蛋白質耳墊，親膚手感好而且不會焗汗。電量方面有62小時左右，又有充5分鐘用2小時的快速能力。

OneOdio A10｜金屬機面靚仔

支援的解碼格式：AAC、SBC／藍牙：5.3／無線連續播放時間：約 62 小時（開啟ANC播放時數 40小時）／重量：295g／售價：$599 (OPUS CP 9723 5623)

