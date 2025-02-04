Philips智能會議全向咪PSE0302｜無縫連接打造卓越會議體驗

Philips智慧會議全向咪PSE0302｜近年隨著work from home及online meeting興起，優質的收音設備在工作溝通中扮演著舉足輕重的角色。Philips最新推出的智能會議全向咪PSE0302，擁有出色的收音性能及智能連接功能，令會議通訊更為簡單。



卓越的音頻性能 聲音清晰無隔閡

最新Philips PSE0302採用了領先的音頻處理技術，搭配4顆高靈敏度麥克風，能夠全方位、高精準度地捕捉會議現場的聲音，即使在較大的空間內，也能確保聲音清晰、細節豐富，猶如親臨現場交流一般流暢自然。加上其360度全向收音半徑可達10米，不論會議室大小，還是人員分佈情況，均能全面覆蓋不會有任何遺漏。同時，它內置大容量鋰電池，備用時間長達2800小時，更可以連續錄制達16小時，足以應付長時間使用的會議需求，不需擔心電量不足的問題。

智能會議助手 提升效率減輕負擔

除了出色的音頻性能外，PSE0302還集成了強大的智能功能，真正成為高效會議的貼心助手。首先，它更支援多國語言的實時翻譯與字幕轉寫功能，可以即時將會議發言轉換成自己所需的語言，突破語言障礙，讓不同國籍的與會者也能毫無障礙地進行交流溝通。

另外還具備精準的會議記錄功能。會議結束後，用家只需一鍵啟動即可自動錄製整個過程，並借助人工智能技術，快速識別會議的關鍵詞和重點內容，生成簡潔的會議總結報告，大大減輕了人工整理的負擔。PSE0302還提供了專屬的手機app，集錄音、轉寫、翻譯、總結等功能於一體，讓整個會議流程變得更加便捷和高效。無論是實時會議紀錄，還是會後資料整理，都能在應用中一站式完成，讓會議參與者可以全身心地投入到交流討論中。

機身采用簡潔外形設計，正面設有電源鍵、藍牙鍵、錄音鍵等直觀按鍵，操作非常便捷。此外，設備背面還配備了多個接口，如3.5mm音頻輸入/輸出口、USB接口等，方便用戶連接其他設備擴展功能。