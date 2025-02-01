電視選購必知要點　揭祕HDR/超薄/核心數隱藏風險　拒交智商稅

購買電視時，你是否也被一些看似高端但實際上並不實用的技術所迷惑，付出了不必要的「智商稅」呢？



今天，我們就來揭露一些電視選購中的陷阱，幫助你避免踩坑。

電視選購必知要點（中關村在線提供）

電視選購必知要點

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首先，別盲目追求超薄電視。雖然超薄電視在外觀上更具美感，但其缺點也不容忽視。為了追求超薄設計，音響性能往往受到影響，導致音質不盡如人意。

此外，超薄電視多採用側入式背光方式，雖然輕薄，但容易出現漏光和屏幕亮度不均勻的問題。因此，在購買電視時，不要只看厚度，還要綜合考慮音質和畫質。

其次，HDR技術並非萬能。HDR技術確實能提升畫面對比度和層次感，但並非所有電視都能發揮出HDR的優勢。一些低價HDR電視只是簡單解碼播放，對畫質改善並不明顯。此外，HDR視頻源稀少，且需要專門的HDR攝像機拍攝。因此，在購買HDR電視時，一定要了解廠商的技術實力和視頻資源情況，避免被虛假宣傳所迷惑。

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最後，「八核」「十核」並非核心數量。在購買電視時，我們經常看到「八核」「十核」的宣傳。實際上，這裏的核心數包括CPU和GPU的數量，有些電視還會加上VPU充數。因此，在選購電視時，一定要認清廠家所宣傳的核心數量具體指什麼，不要被這個湊出來的數據所迷惑。

選擇適合自己的電視產品，避免付出不必要的「智商稅」，（unsplash@eye-speak）

總之，購買電視時不要被一些華而不實的技術所迷惑。要綜合考慮音質、畫質、視頻資源和技術實力等因素，選擇適合自己的電視產品。只有這樣，我們才能避免付出不必要的「智商稅」，享受到真正的視聽盛宴。

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