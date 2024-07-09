買電視不花冤枉錢　必知3大關鍵技巧　電視尺寸不應大於一切

雖然說電視的地位和熱度遠不及十年前，但不得不說，只要家裡裝修，搬新房，大多數人都繞不開買電視這個話題。



電視機應怎樣選購？（unsplash@howard-bouchevereau）

那對一般人來說，買電視如何少花冤枉錢，獲得最大的利益呢？今天就跟大家分享下乾貨。

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尺寸大於一切

買電視大多數人首先考慮的就是尺寸，很多人不知道如何根據自己的客廳大小選擇尺寸，於是網上一頓學習後，找到各種參照表，什麼2米距離買多少寸，3米距離買多少寸。其實說實話，我個人憑藉著多年觀感經驗來說，電視尺寸只要牆面和價格能負擔的起，一定是越大越好的。大尺寸帶來的震撼視覺效果是電視觀感體驗中花錢最少的。換句話說，加2000塊買大尺寸，比花20000塊買頂級畫質更划算。

那尺寸該如何選擇呢？保守點說3公尺內可以考慮75-86吋的，3公尺以上就可以考慮86吋+的， 小於75吋的可以考慮當個臥室電視什麼的。依照戶型來說，2居小客廳就買75-86吋的，3居可以考慮98吋以上的。

現在98吋電視已經跌破8000元了，所以你如果預算比較多，你會考慮花更多錢去選擇高畫質還是花小錢買大尺寸呢？

片源比電視本身更重要

許多高階電視的服務對像其實是影音發燒友，但實際上買電視的大多數人都是普通用戶，愛優騰+機上盒的觀影體驗才是用的最多的。這些平台的片源其實內容品質並不高，根本沒辦法非常好的發揮出好電視的真正實力。

雖然好電視觀看普通內容也有提升，但最終還是片源最大程度的決定觀看效果。因此，在選擇旗艦或頂級這種幾萬塊錢的電視的時候，你應該考慮下，自己的觀影習慣是否是每次都播放幾十個G的藍光內容，如果不是發燒友級別的消費者，又很看重預算，那真的沒必要硬上超高階的產品。

螢幕技術沒有最好，適合自己更重要

當下稍微懂點電視的朋友都會知道現代螢幕區分了OLED、MINI LED、LCD等等名詞，但是否是誰貴誰好呢？其實就真實體驗來說也未必全對。

例如OLED雖然色彩表現更加的真實自然，但其壽命問題雖然有改善，但依舊是大眾心中過不去的一道坎，MINI LED綜合畫質和價格來說性價比則相對高一點，但對比普通的液晶而言，其價格也不算便宜。普通液晶電視優點價格便宜，缺點就是色彩、亮度、分區等等這些關鍵指標會稍弱於其他兩個主流。所以三者都有利有弊，但對於一般使用者來說，我建議你優先看自己預算，沒必要硬上某種配置。

最後放點乾貨：

1. 當下無論是哪種類型的電視，其實單純看一台的話，對於一般用戶而言，主流熱銷的電視都不算差，或者說都夠用。

2. 預算有限時，優先考慮買大，而不是優先考慮買畫質。

3. 好電視還需要配好片源。



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