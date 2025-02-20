任天堂博物館Nintendo Museum購票攻略，免抽籤必買入場券秘技｜位於京都的任天堂博物館Nintendo Museum去年10月開張至今，仍然深受不少人歡迎，去大阪京都旅行時，必然會加朝聖景點。不過因為太多人前往參觀的關係，官方指需要抽籤方式購票。不過抽籤始終太講運氣，如果抽不到旅行那一天又如何呢？其實有方法購買到自己想要的日子，立刻介紹！



根據任天堂官方所指，任天堂博物館（Nintendo Museum）於公司位於京都宇治市小倉町的舊工廠地址改建而成，在一百年前任天堂以生產花札牌、麻將牌等小玩意而成名，後來就在此工廠製造啤牌、維修各式遊戲機，一直至2016年才停用，經過多年再規劃，去年宣布改建成「任天堂博物館」。

👉 任天堂博物館門票上網抽籤教學

任天堂博物館Nintendo Museum購票攻略

記者去年12月前往任天堂博物館中參觀時，不單花了大半天在場內觀看任天堂的歷史、遊戲的故事等，而且更玩了自製花札及購買了大量任天堂精品，身為機迷的記者當然大滿足！不過究竟如何才可以購入到門券呢？不少人都說需要在前往3個月之前，於任天堂博物館官方網，登入自己的Nintendo Account後申請抽籤，就有一定機會抽中。不過根據記者身邊不少朋友的經驗，似乎抽中的機率不高，就算是平日。而記者就使用了這個「免抽籤的方法」，成功購入了兩日門券，連續兩日玩爆任天堂博物館！

首先，大家要知道購買任天堂博物館門券的時間序，首先抽籤時間是前入園前3個月，如5月前往，就要2月1日至2月28日登記抽籤，然後3月初便會公布結果，如果抽籤成功便需要在3月10日之前付款。基本流程便是如此，但不少人不知道，其實之後任天堂會「不定期」公布將該月餘下的門券公開發售，只需要大家掌握到這個公售的時間，第一時間去購買，很大機會可以購買到想要的日子。雖然星期六日、熱門日子或早上的門券數量未必太多，但可以隨心揀日子購買，的確是方便不少人。但最大問題是，任天堂何時才會公售這些餘票呢？

重點：follow「任天堂博物館Nintendo Museum」的X戶口（＠Museum_Nintendo），而且更設定有任何出文都即時手機通知。就好像4月份的公售門券，就在2月12日下午2時32分公布公售，當收到通知後，立刻前往任天堂博物館網頁購買，愈早入愈多靚日子或時間！



記得follow任天堂博物館的x賬戶，可以隨時得知何時公售。

以下購票步驟示範：

步驟1：收到了x的通知，得知門券即時公售，立刻前往官方網頁購買

步驟2：進入任天堂博物館官方網站，立刻登入及購買門券

步驟3：愈早入去愈可以看到很多日子仍有門券

步驟4：選擇了日子及時間後，便可以進入直購版面

步驟5：選擇購票數量後便可以繼續

步驟6：輸入自己的資料，因為是實名制的關係，因此大家需要輸入passport的名字。另外，亦要輸入自己的手機號碼，香港的號碼都可以，但必須可以打出IDD的號碼。

步驟7：同行者的名字亦要輸入

步驟8：再三確定自己的電話號碼

步驟9：需要利用登記的電話打出指定的IDD日本電話，以作二次確認。

步驟10：最後付款完成，便成功購入門券。