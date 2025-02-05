Xiaomi 15 Ultra規格引人注目 1吋 LYT-900主鏡配200MP潛望長焦
撰文：Mobile Magazine
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配備 LEICA 鏡頭的 Xiaomi 15 系列，頂配機型 Xiaomi 15 Ultra 預計於 2 月 26 日發佈。較早前網絡有關於這款攝影旗艦的鏡頭規格配置流傳，似乎裝置將擁有同類機型頂級硬件用料。
預料Xiaomi 15 Ultra將在2月底公布：
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關於 Xiaomi 15 Ultra 鏡頭配置消息，由爆料達人 Yogesh Brar 在其 X 帳號流傳。據透露裝置將保有 1 吋 LYT-900 主鏡、跟 200MP HP9 潛望長焦。
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Xiaomi 15 Ultra 另外兩組鏡頭分別為 50MP JN5 廣角、跟 50MP IMX858 3X 人像長焦，整體用料在同類產品鮮有對手，亦讓人更期待推出成品的攝影表現。
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