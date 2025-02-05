Xiaomi 15 Ultra規格引人注目　1吋 LYT-900主鏡配200MP潛望長焦

配備 LEICA 鏡頭的 Xiaomi 15 系列，頂配機型 Xiaomi 15 Ultra 預計於 2 月 26 日發佈。較早前網絡有關於這款攝影旗艦的鏡頭規格配置流傳，似乎裝置將擁有同類機型頂級硬件用料。



Xiaomi 15 Ultra鏡頭規格令人注目（x）

預料Xiaomi 15 Ultra將在2月底公布：

+ 10

關於 Xiaomi 15 Ultra 鏡頭配置消息，由爆料達人 Yogesh Brar 在其 X 帳號流傳。據透露裝置將保有 1 吋 LYT-900 主鏡、跟 200MP HP9 潛望長焦。

延伸閱讀：iQOO Z9 Turbo+全面評測 旗艦同款設計還有6400mAh怪獸級電量（點擊連結看全文）

+ 8

Xiaomi 15 Ultra 另外兩組鏡頭分別為 50MP JN5 廣角、跟 50MP IMX858 3X 人像長焦，整體用料在同類產品鮮有對手，亦讓人更期待推出成品的攝影表現。

延伸閱讀：Xiaomi 15 Ultra將全球同步推出 S8 Elite+衛星通信走高端路線（點擊連結看全文）

+ 10

延伸閱讀：

Galaxy Book5 系列筆電港版發佈！全線支援 Galaxy AI、預售優惠有呢 D

Galaxy Z Fold7 跟 Z Flip7 最快 5 月投產！傳加強散熱表現、Z Fold7 有重點改進

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】