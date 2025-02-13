英國Netflix加價幾時到香港？教你半價$32月費訂閱法！香港都用到｜Netflix 面對多個對手仍然穩佔最多訂閱數的串流平台冠軍，雖怪它年年加價，一個月加幾十長遠計都幾「甘」。最近，英國Netflix又傳三種月費計劃全部加價，以下教你一個秘技，可以32蚊月費睇Netflix，香港人都建議學定先，以免將來加價殺到香港先來頭痛。



「土耳其大法」便宜一半以上

英國Netflix宣布，帶廣告標準月費計劃月費加1英鎊至5.99英鎊（約57港元）；無廣告標準月費價格加2英鎊至12.99英鎊（約125港元）；而可以多屏幕共用、可以睇4K的高級月費則上漲1英鎊，月費加至8.99英鎊（約183港元）。

近年不少香港人到英國定居或升學，這次加價或多或少都與香港人有關。以下提供一個「土耳其大法」，可以令 Netflix 訂閱月費便宜一半以上。而且不需要分享戶口，月費最低$32就得！就算你不是住在英國，香港Netflix加價也是遲早的事，提早學到，定時一齊用「土耳其大法」！

土耳其Netflix月費一覽

720p（1台設備） 每月 149.99 TL（$32.8港幣）

1080p（2台設備） 每月229.99 TL（$50.26港幣）

4K＋HDR（4台設備） 每月 299.99 TL（$65.56港幣）



Netflix 於不同地區的訂閱月費均有差異，香港雖然不算最費的地區，但仍有不少地區較港區便宜。其實可以利用VPN改地區的方式、用平價訂閱Netflix。

雖然「印度」地區最便宜，唯不接受海外（包括香港）信用卡過數，成功過數後可能第2個月就人cut。記者試過平均夠平又是少數接受Gift Card付款的地區，以下就是「土耳其大法」細節：

購買土耳其 Gift Card ＋平價登記 Netflix 教學

記者實測過程心得：

要點 1：先以手機或電腦打開VPN功能，選擇「土耳其」地區後才好打開 Netflix 網頁或開Netflx app。

要點 2：輸入一個全新的email登記，用來日後找數過戶口。

要點 3：輸入土耳其Netflix Gift Card上的編號

要點 4：繼續登記Neflix新賬戶。

要點 5：Step 5.需要輸入Gift Card no.登記，而「次選信用卡」資料就直接skip便可。

要點 6：登記電話號碼照用香港電話即可，最後設定後可在不同裝置上直接利用新戶口登入睇片。

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