Netflix真人版《航海王》第2季殺青　演員透露將在明年這時段播出

Netflix 真人版《海賊王》（ONE PIECE）首季在播出之後頗受好評，雖說因為篇幅問題無法完全還原原作的所有內容，但單就一部奇幻的影視作品來看它的各方各面都是符合期待的。後續 Netflix 也緊接著續訂了第 2 季，並在今年內正式開拍。

粉絲期待明年聖誕節的到來！

根據原作者尾田榮一郎所述，這一季草帽一夥將從羅格鎮開始冒險，途經顛倒山、威士忌山峰以及小花園，最終停留在磁鼓島。

而今日演員們也在社群上分享第 2 季順利殺青的好消息，在劇中飾演「蒙其·D·卡普」的英國演員文生·雷根（Vincent Regan）也在前陣子提到：

阿拉巴斯坦篇的故事篇幅龐大，會分為 2 季來播出，我想製作團隊很快就會再開拍第 3 季，所以我認為第 2 季將於明年（2025）聖誕節前在 Netflix 上播出。

延伸閱讀：Netflix重製版《海賊王》動畫細節公開幕後陣容華麗 東海篇重啟（點擊連結看全文）

+ 12

如同前段所述，第 2 季將聚焦於「顛倒山」、「威士忌山峰」及「磁鼓島」，所以粉絲熟悉的人物也會陸續登場，目前確認的卡司包含：

+ 1

「羅賓」蕾拉·阿波娃（Lera Abova）、「克洛克達爾」喬·曼格尼洛（Joe Manganiello）、「薇薇」查瑞夫拉·強德蘭（Charithra Chandran）以及「Miss情人節」潔札拉·潔絲琳（Jazzara Jaslyn）、「Mr.3」大衛·達斯馬齊連（David Dastmalchian）、「Mr.5」卡姆魯斯·強森（Camrus Johnson）、「Mr.9」丹尼爾·拉斯克（Daniel Lasker）、「多利」維爾納·庫澤（Werner Coetser）、「布洛基」布倫丹·莫瑞（Brendan Murray）、「可樂克斯」克萊夫·羅素（Clive Russell）、「多魯頓」蒂龍·基奧（Ty Keogh）、「斯摩格」卡勒姆·克爾（Callum Kerr）、「達絲琪」茱莉亞·雷瓦爾德（Julia Rehwald）、「瓦波爾」羅伯·科萊蒂（Rob Colletti）、「Dr. 古蕾娃」凱蒂·薩加爾（Katey Sagal）、「Dr. 西爾爾克」馬克·哈雷利克（Mark Harelik）、「寇布拉」山德希爾·拉曼穆西（Sendhil Ramamurthy）。

延伸閱讀：《亂馬 1/2》Netflix重製版 經典入浴畫面用這方法處理惹熱議（點擊連結看全文）

+ 21

延伸閱讀：

新版《超人》海報釋出，首支預告將在本週四正式上線！影迷：「有克里斯多夫那味！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】