HONOR Watch 4 Pro／5 千元智能手錶全面升級｜新店限時1蚊優惠

HONOR早前除了推出千餘元的高性價比手機X9c Smart以及200 Smart外，同時還推出全新智能手錶系列 - HONOR Watch 4 Pro 和 HONOR Watch 5，呈現兼具時尚與功能的智能穿戴新體驗。另外，HONOR於元朗開設新店，限時推出1蚊優惠，非常抵買！



HONOR Watch 4 Pro 優雅時尚

HONOR Watch 4 Pro融合了經典腕錶美學與創新科技。以鏡月翡翠為靈感，推出了墨綠色和神秘黑色兩款精緻版本。墨綠色版採用鍍金錶盤和316L不銹鋼，散發高雅氣質。特別是錶冠採用模擬齒輪震動的線性馬達設計，提供多重操控。新錶還配備強大的健康運動功能。升級感應器精準監測心率、血氧等指標，並具備專業運動算法，支援100多種模式。續航力也出色，單次充電可使用14天。

HONOR Watch 4 Pro

HONOR Watch 5 實用智能不可或缺

HONOR Watch 5則側重於實用功能。它採用流線型金屬機身，支援隨意換錶帶。最大亮點是超強續航，單次充電可持續15天。此外，HONOR Watch 5配備出色的定位功能，GPS定位精度提升25%。健康管理方面，提供一鍵檢測心率、血氧等指標，全面掌握身體狀況。

HONOR Watch 5

HONOR Watch 4 Pro售價：$1599（黑色膠錶帶）、$1699（墨綠色皮錶帶）

HONOR Watch 5售價：$1099（黑／金 膠錶帶）、$1199（墨 皮錶帶）



HONOR於元朗開設了全新的體驗店

同時HONOR最近在香港元朗 YOHO Mall II 開設全新體驗店，新店以時尚簡約的設計呈現，用家可一次過親身接觸品牌的各式旗艦智能產品。例如最新旗艦手機HONOR Magic7 Pro、智能手錶HONOR Watch系列，以及智能家居設備如HONOR MagicBook筆記本電腦等，應有盡有。另外更為新店開設「新春開幕三重賞」限時優惠活動，由即日起至2月28日，將推出多檔超值優惠，包括以1港元入手HONOR CHOICE Earbuds X5藍牙耳機等。同時購買HONOR平板、手機或電腦，即有機會贏取價值高達1800港元的HONOR X8a 5G智能手機等豐富禮品（名額150名）。

每日限時優惠活動