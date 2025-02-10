Google Pixel 9a渲染圖曝光　屏幕設計延續前代　售價有競爭力

據最新消息，Google Pixel 9 a的渲染圖已經曝光。從圖片中可以看出，該機型的屏幕設計與前代產品相比並沒有重大改變。此前，為了將Pixel 8a的價格控制在500美元以內，Google採用了較小的屏佔比設計，導致屏幕周圍的邊框較寬。然而此次泄露的圖片顯示Pixel 9a可能會延續這一設計。



雖然泄露的圖片分辨率較低，但仍能大致看到屏幕尺寸和邊框情況。手機的四個角與Pixel 9和Pixel 9 Pro十分相似，並且前置攝像頭似乎更大。此外，主屏幕和應用程序佈局仍由Pixel Launcher控制，並保持了與前代產品的相同特性。

Google Pixel 9a的網上渲染圖

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儘管圖片分辨率較低，但可以初步判斷出屏幕左右兩側及底部的邊框寬度一致，而頂部邊框略寬。這表明Pixel 9a的屏幕設計可能與2024年的手機類似。值得注意的是，高端手機通常具有超過90%的屏佔比，如iPhone 16 Pro Max擁有91.4%的高規格以及三星Galaxy S25 Ultra高達92.5%。

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由此可見，Google可能再次在屏佔比與成本效益之間做出了權衡，並優先考慮後者。這種策略在中端市場中較為常見，旨在為消費者提供更具競爭力的價格。

對於許多消費者而言，「a」系列Pixel手機已經以性價比著稱，在此方面做出一些妥協也在情理之中。Google在美國中端市場的成功策略已經得到了市場的認可，「沒有壞就別修」這句話常常被用來形容這種心態。

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