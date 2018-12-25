IOS 12.1.2 更新又出事、令 iPhone 網絡接收失敗（含解決方法）

iOS 更新真的頻頻出事！早陣子推出的 iOS 12.1.1 被發現出現了 eSIM 啟動失敗的 Bug，需要緊急推出 iOS 12.1.2 來修復問題。然而這個新版本問題更大，有部份用戶在更新之後連基本的網絡接收都出了問題！？

Apple iPhone 的 iOS 12.1.2 正式版本於 18 日正式推出，此前只經過了一個版本的 Beta 測試，眼看以為只是有關 eSIM 修正的小更新，故不少用戶都在第一時間更新。

想不到 eSIM 的問題是解決了，但有部份用戶都未能穩定接收到 4G 流動網絡，據悉受影響用戶遍佈北美、南美、歐洲、中國、香港、日本以及台灣 － 如果近來你的 iPhone 常常接收不良、而你又在近期更新過手機系統的話，你可能就是「中招」的其中一位了。

大批 iPhone 用戶在 Twitter 等社交平台反映問題，指 Apple 送了他們一份糟糕的「聖誕禮物」

▼iOS 12.1.2 接收故障臨時應對辦法▼

目前令 iPhone 接收不良的故障詳細原因尚在研究當中，已經更新的用戶除了等待 Apple 推出 12.1.3 版本更新之外，也可以嘗試以下兩個設定方法（點擊圖片看詳細步驟）：

方法一

方法二

以上兩個方法，並非 100％ 保證成功，而且也只是權宜之計（尤其是方法二就會影響到 VoLTE 的高清通話功能），各位用戶還是期望 Apple 可以火速找到出事原因、再為用戶帶來新版本修復問題啦！