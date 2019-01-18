Motorola RAZR 碧咸代言刀片王手機　將以摺屏手機形式重出江湖？

Motorola RAZR「刀片王」當年由碧咸宣傳、曾盛極一時。最近有消息指摩托羅拉有意令 RAZR 手機復活，而且有關新 RAZR 手機的專利圖更同步流出。當中可以看到新 RAZR 手機繼續採用摺機設計，但卻換上了 2019 大熱的摺屏技術，讓一眾 Fans 感到極為興奮。（文：黎生）

有關新 RAZR 手機的設計圖，居然是摺屏手機，讓很多 Fans 感到驚喜。 曾盛極一影機的 Motorola 手機最近流出了新消息，指廠商有意重新以 RAZR 推出手機，而且有關新 RAZR 手機的專利圖更同步流出。當中可以看到新 RAZR 手機繼續採用摺機設計，但卻換上了 2019 大熱的摺屏技術，讓一眾 Fans 感到極為興奮。

目前有關新 RAZR 手機的資料不算豐富，但預計手機售價約為 USD1,500（即約 HKD 11,764），與 Samsung Galaxy F 的預計售價相約，算是頗為合理。另外，坊間亦在猜想若新 RAZR 手機真的推出，會否再次邀請碧咸進行代言。

Motorola 會否再次邀請咸爺為 RAZR 手機進行代言，亦成為坊間頗有趣的八卦新聞。

資料來源：GSMArena

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