【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣—碧姬公主城堡

撰文：賴浩然
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Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 8碧姬公主城堡的全星星金幣攻略：
World 8碧姬公主城堡
「岩漿火焰令腳下晃動不已」（8-1）
+2
「驚恐熔岩巡航」（8-2）
+3
+2
「熔岩浪及螺旋蘑菇」（8-3）
+4
+3
+2
「被攻佔的碧姬公主城堡」（8-城堡1）
+2
「決戰！碧姬公主城堡」（8-城堡2）
「落下火焰的懸崖縫隙」（8-4隱藏關）
+2
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