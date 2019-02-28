【MWC2019】Huawei Mate X 現場近距離體驗：反應快、冇摺痕

Huawei 近日發表的 Mate X 可說是整個 MWC 的焦點產品，特色是用上柔性 OLED 屏幕，摺合後是一台有前後雙屏幕的手機，打開後即成大屏幕平板，帶來不一樣的操作體驗。在 Huawei 協助下，筆者在 MWC 有機會近距離體驗 Mate X，以下就立即同大家分享。（文：加里）

先說說 Mate X 的設計，Mate X 的靈魂是其 8 吋大的柔性 OLED 屏幕，提供 2,480 x 2,200 解像度，摺疊後前屏幕是 6.6吋、後屏幕則為 6.38 吋。

Mate X顯示的畫面感覺跟傳統屏幕不同，整個屏幕色彩較鮮豔。

Mate X 用的是外翻式設計，優點是摺疊後機身中間是沒有空隙，同時又可以用盡整個屏幕。在屏幕下裝置有合共 4500mAh 的兩枚電池，所有手機零件、鏡頭及充電介面均設在屏幕右側的「手握」位，而摺疊位置則以鏈鉸固定，好處是能保護屏幕的摺疊位置及使手機更為耐用。

若要打開 Mate X 的屏幕，首先要按下機身固定屏幕的按鍵，過程中屏幕還是會顯示畫面，直至屏幕完全打開後，此時會「跳一跳」並切換至平板模式時畫面，整個屏幕打開動作需時約一秒。

受惠於 Android 原生的 App Continuity 功能，摺疊模式下在主屏幕執行的應用程式，在屏幕打開後仍會繼續運作。

Mate X是用外翻式設計，優點是摺疊後機身中間是沒有空隙。

指紋感應器設在屏幕右側。

不知是否 Mate X 的屏幕表面並非玻璃的關係，Mate X 給筆者最深刻印象，就是顯示的畫面感覺跟傳統屏幕不同，色彩輸出較鮮豔、畫面細緻，顯示靜止畫面時感覺有點像模型假手機（即俗稱 Dummy）。

縱使在 MWC 會場華為方面人員手上的並非可以詳細試玩的正式版本、筆者無法將 Mate X 拿上手細看，但留意到 OLED 柔性屏幕中的摺疊位置是沒有摺痕、打開後是百分百全平面。

Mate X仍然採三鏡頭設計，分別是4,000萬像素標準、1,600萬像素超廣角及800萬長焦鏡頭。

Mate X是沒有前置、後置鏡頭之分，自拍時需要用後屏幕進行。 縱使在 MWC 會場華為方面人員手上的並非可以詳細試玩的正式版本、筆者無法將 Mate X 拿上手細看，但留意到 OLED 柔性屏幕中的摺疊位置是沒有摺痕、打開後是百分百全平面。 值得一提的是，Mate X 是沒有「前置」鏡頭的，但可以利用類似 vivo NEX 雙屏版的拍攝方式，在需要自拍時反轉手機，翻到另一面以主鏡頭進行自拍。

最後，相信大家都會知道 Mate X 將在 2019 年中以 2,299 歐羅的定價推出市場，對比其頭號競爭對手 Samsung Galaxy Fold 的確貴了不少；然而考慮到柔性 OLED 屏幕本身仍是嶄新技術，成本本身也不低，是否值得自然是見仁見智，不過想要嘗鮮的各位當然是要考慮一下自己的財力。