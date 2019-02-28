Samsung Galaxy S10 屏幕獲 TUV 眼部舒適度認證唔怕傷眼

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Samsung Galaxy S10 系列新屏幕大大減少使用手機時對眼部的影響，因此獲得德國萊因（TUV Rheinland）集團頒發 AMOLED 屏幕眼部舒適度（Eye Comfort）認證。（文：黎生）

Samsung 於剛剛推出市場的 Galaxy S10 系列採用全新研發的 Dynamic OLED 屏幕，大幅減低屏幕產生的有害藍光，總光譜功率中藍光功率的比例由 12% 下調至 7%，若與手機上的 LCD 系列屏幕相比，更大幅減少 61% 藍光。

新屏幕大大減少使用手機時對眼部的影響，因此獲得德國萊因（TUV Rheinland）集團頒發 AMOLED 屏幕眼部舒適度（Eye Comfort）認證。

全新的 Dynamic OLED 屏幕不但減少有害的藍光，而且亦同時達到 DCI-P3 色域的全覆蓋，使屏幕的色彩還原能力並沒因為護眼而有所減少，確保用戶在利用 Galaxy S10 系列欣賞影片時有最理想的效果，表現值得一讚。

Samsung Galaxy S10 系列採用全新備有護眼效果的 Dynamic AMOLED 屏幕。

目前，香港將會在稍後時間正式推出三部採用全新 Dynamic OLED 屏幕的手機，分別是 5.8 吋屏幕的 Samsung Galaxy S10e、6.1 吋屏幕的 Galaxy S10 及 6.4 吋屏幕 Galaxy S10+。

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