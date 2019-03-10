Apple秘密武器？傳年尾出輕量AR眼鏡須連iPhone．刀劍神域終來臨

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傳聞Apple將推出以iPhone驅動的輕盈AR眼鏡。Apple專門分析師郭明錤日前發表新報告，推測指Apple最快可能會於2019年底（第4季）開始生產傳聞已久的頭戴式AR（擴增實境）產品，將以iPhone配件之形式發布。iPhone負責運算、連線、室內外定位等工序，顯示交由AR眼鏡，不禁令人想起《刀劍神域劇場版：序列爭戰》的AR遊戲未來。

Apple首款AR眼鏡裝置可能最快今年年底投產，並且以iPhone來啟用？Apple早於2017年發布了首款AR App「ARKit」；舊年則推出更新版「ARKit 2.0」支援多人連線AR遊戲，並推出新AR文件格式USDZ。​不過這些App都是為Apple現有機種之iOS設計，即是以用家的iPhone或iPad螢幕顯示AR介面。

Apple推出AR頭戴裝置，一直聞樓梯響。彭博雜誌（Bloomberg）在2017年預測它最早2019年面世；去年CNET的報告則聲稱該裝置可能會在2020年發布，並具有AR和VR功能。如今再次傳聞的AR眼鏡，郭明錤​方面表示或會跟iPhone整合。iPhone進行渲染、連線同定位等程序，而AR眼鏡負責顯示，跟iPhone程序同步呈現出擴張實境的結果。故此該裝置大有可能結構簡單面且重量較輕，只是可以預期會很考驗iPhone的電量。日本動畫《刀劍神域劇場版：序列爭戰》中，網上遊戲玩家戴上比VR更先進的AR裝置Augma（Augmented Reality／增強實境），是陫形好像藍牙耳機般的裝置，可將現場環境化成虛擬世界（就好似Microsoft Hololens）。如此設定也許在AR技術數年後成熟時，不再是夢。

《刀劍神域劇場版：序列爭戰》中的AR裝置就像藍牙耳機的設計，非常輕巧。（刀劍神域電影版截圖）

近期iPhone銷量回落；然而Apple手機配件銷量卻持續增加。AR眼鏡以手機外加配件形式推出，果粉不用斥巨資追換新機便可提升iPhone功效，也有助Apple開拓配件市場的銷路。郭明錤分析又指，正崴將是Apple首代頭戴式AR裝置組裝廠商。儘管他認為Apple此舉如提綱挈領，未來競爭對手或將紛紛仿效蘋果的設計；事實上Apple在AR硬件方面的開發卻非最先進。LG早於2016年發布了形式類似的VR裝置和G5旗艦產品；近日則有North推出的Focals智能眼鏡，能透過藍芽連接手機；Qualcomm​也宣告以特有平台助手機廠商連接VR或AR的頭戴裝置。

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