【減肥App】「Habify」記錄我的習慣　提你飲水、跑步、努力工作

看着秤上的體重，下定決心要減肥；看着試卷上的成績，下定決心要努力；看着雜亂的書桌，下定決心要收拾……而在這些「決心」立好後，最後卻不了了之。我在想，如果有一個人一直提醒着我做這些事情，那我一定可以完成計劃。 而我找到的那個「人」，就是 Habify了。來看看我與 Habify一起度過的一天吧！

7：30

在手機的鬧鈴聲中，我打了個哈欠，開始了一天的生活。起床、洗漱，坐在桌前吃早餐。突然手機提醒我：「別忘記吃水果哦」。我笑了笑，便剝起了橘子。

提醒我吃水果的這個應用，就是今天的主角： Habify 。在 Habify 裏，你可以通過「我的習慣」添加一個習慣，並且設定完成任務量、提醒時間、提醒鈴聲以及推送的內容，這樣，它就會在你設定的時間來提醒你。

▼▼按圖放大看Habify的基本界面▼▼

+ 3 + 2

▼▼而在「我的習慣」中，也可以根據自己的需求長按習慣，對它進行排序。▼▼

而在「我的習慣」中，也可以根據自己的需求長按習慣，對它進行排序。（Habify App內截圖）

9：00

早上九點，我已經坐在了辦公桌前，準備開始一天忙碌的工作，這時Habify發來了提醒：「保持桌面整潔」。坐在乾淨整潔的桌面前，心情都好不少。而我的一天，就從這張幹凈整潔的桌子開始。

Habify內置了豐富有趣的推薦習慣，不論你是想減肥、想護膚還是想高效工作，它都為你提供了不少可行的習慣。

早上九點，我已經坐在了辦公桌前，準備開始一天忙碌的工作，這時 Habify 發來了提醒：「保持桌面整潔」。（Habify App內截圖）

11：00

工作當然要勞逸結合，在臨近中午的時候 Habify 發來了新的提醒：「休息一下」。短暫的休息中，問問同事要點什麽外賣，緩解一下工作氣氛，緊張中也有了些許的輕鬆。

在臨近中午的時候 Habify 發來了新的提醒：「休息一下」。（Habify App內截圖）

12：30

都說多喝熱水很重要，但忙起來總會忘記喝水這件事， Habify 可以在指定時間提醒喝水，我一個人也可以照顧好自己（驕傲的仰着頭）。

在 Habify 中，只需拖動滑桿，就可以對每一項的完成量進行調節了，嗯，我今天還要走六千步！

只需拖動滑桿，就可以對每一項的完成量進行調節了（AppSo）

18：10

一天忙碌的工作終於結束了，突然 Habify 再次發來推送：「跑步跑步！肥死啦！」

都說「每逢佳節胖三斤」，摸着我肚子上的贅肉，我胖的好像不止 3 斤……給跑步設定這麽兇狠的通知語，也是為了刺激我堅持跑步。Habify 的記錄界面裏，你可以看到你每日、每月以及每年的完成情況，連續天數、完成天數、完成率也記錄的非常清楚。

剛剛開始減肥的我，當然要堅持鍛煉啦！

20：00

作為一個文案，我強迫自己每天用半個小時的時間寫作。但忙着忙着就忘了這件事，有Habify就不同了，到了時間，它會提醒我「寫一些文字」。

20：30

半個小時的寫作過得很快，Habify 在這時提醒我該做計劃了，打開 Habify，將今天的最後一個任務滑滿，它送給我一束綻放的禮花。成功的喜悅當然不能一個人獨享，在首頁的右上角按鈕，就可以進入每日壁紙，把今天完成的習慣分享給朋友啦。

21：00

坐在床上的我再次打開了Habify，在「一起養成」裏，看到小伙伴竟然只完成了35%的走路計劃，這可不行，趕快點擊手指提醒她。在Habify 的「一起養成」裏，你可以將習慣分享給朋友，把養成習慣變成一個互動，這樣，不僅能讓自己養成好習慣，也可以讓朋友一起來玩，努力的道路上不孤獨。

23：00

關燈睡覺，結束了Habify陪伴的一天，習慣的養成，也就是在這一天的瑣碎小事中。

總結

每個人擁有的時間是一樣的，如果想要養成一個新習慣，就要用目前所擁有的精力去換。所以，養成新習慣的本質，就是對你每天24小時的再分配。每個人都擁有等量的時間和幾乎等量的精力，如果你能把時間分配好，你就會養成習慣。

Habify擁有豐富的習慣庫，也可以自定義習慣，完善的數據記錄、可自定義的推送，再加上簡單的操作、清新UI設計，使用起來非常舒適，並沒有讓我被提醒、逼迫的煩躁感。但Habify的價值並不在於此，而在於堅持。只要你對自己的時間有了完整的規劃，Habify就是你的好朋友，陪伴你一步步養成習慣。

時間是看得見的，我選擇用Habify看見。

本作適用於 iOS 10+的 iPhone、iPad 、iPod touch。

Habify適用於 iOS 10+的 iPhone、iPad 、iPod touch。（App Store圖片）

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：顏值高、捷徑多，這個 App 能像好友一樣督促你養成好習慣】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可撐徬徨新失明人士適應轉變，重啟自主新生活，即到「01心意」平台捐款支持【香港失明人協進會】新失明適應服務