有漏電風險！包括Apple HK在內，蘋果突然全球發出召回產品方案，回收連接變壓器（火牛）專用三叉式AC牆壁插座用插頭轉接器（13A插頭），要知自己有沒有中招？以下提供檢查方法：

iPad火牛有份

據Apple HK最新的公告表示，確定包括2003至2010年間推出產品包括Mac和某些iOS裝置附送的火牛、或獨立售賣的全球旅行轉接器套裝（World Travel Adapter Kit）中，接上舊版AC 牆壁插座用插頭轉接器後，可能導致觸碰到外露金屬零件，引起漏電甚至觸電風險。因此Apple決定主動提供免費13A三叉式AC轉接器舊換新的回收服務。這次影響地區除香港外，亦包括法定使用13A三叉式方腳插頭的英國及新加坡在內。

受影響蘋果Mac / iOS產品：

iBook G3

Macbook Pro（2010年前推出、使用MagSafe變壓器）

Macbook Air（2010年前推出、使用MagSafe變壓器）

iPad（初代）

iPod（2010年前推出）

一眼分辨舊13A頭

2003-2010年間提供的舊版13A三叉式AC轉接器，與新版最大分別在於其大小，舊版三叉式轉接器厚度為新版1倍、全白色（新的轉接器均為白色，但連接電源轉接器的內側部位為灰色。）。

新舊13A 三叉式AC插頭分辨【點圖放大】

回收程序

用家如發現正使用2003至2010年推出的Mac、iPad、iPhone 或 iPod舊款13A三叉式AC插頭，建議立即停用；並向Apple授權維修中心、Apple Store零售店或聯絡Apple支援預約更換新三叉式轉接器，注意Apple可能要求用家提供產品序號，可從連結方式查詢。而Apple USB電源轉換器及Magsafe電源轉換器將不在此更換計畫中。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV