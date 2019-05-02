Facebook變Tinder？Secret Crush新約會功能可揀9個心儀朋友配對

Facebook推出類似Tinder的交友配對功能「Secret Crush」（秘密暗戀），幫助暗戀者追求他們在朋友圈內的心儀對象。好多對情侶都是由朋友關係開始，有Feel再變成「友達以上」，最後有情人終成眷屬開花結果。Facebook深明此道，推出這項「朋友圈限定」版的Tinder：Secret Crush用戶可揀選最多9位有興趣的好友加入「秘密暗戀」名單。對方會收到「被人暗戀」的通知，卻不知暗戀者名字。若他或她也把暗戀者加入自己的秘密暗戀名單，就代表兩人成功配對了。

Facebook Dating推出新拍拖功能Secret Crush，令Facebook變Tinder？應該這樣說：Facebook本來用途就類似Tinder！是帶有配對約會意味的。Mark Zuckerberg在2004年左右構思開發初代Facebook時，以刊登全體學生肖像照的高中畢業紀念冊為靈感。「Facebook」來自畢業生相簿的花名，也包含延續校園情緣之戀愛意象：大家都可透過它來繼續跟感興趣的舊生聯繫。

相信好早期登記Facebook戶口的朋友，都會記得咸豐年前Facebook已有個「Poke」功能（現在仍有，不過少人用），其Icon外型像食指，可用來撩好友「R水吹」。但也有人認為那隻手指比較像陽具，Poke是帶着性暗示的字眼，更添Flirting意味，甚至有「Poke = 約炮」之誇張說法。

Facebook創辦人Mark Zuckerberg在年度盛事F8開發者大會上。（Facebook Newsroom）

既然Facebook有住如此浪漫的傳統（雖然已經是年代非常久遠的史前遺跡），這全球最多人用的社交網絡平台索性回歸基本步，於F8開發者大會上公佈全新拍拖功能Secret Crush。

Secret Crush是Facebook Dating的延伸，運作機制如下：如果有人將你添加到他們的Secret Crush（秘密暗戀）​名單中，Facebook會即時通知你「有朋友加你做秘密暗戀對象」。如果你在你的Secret Crush​名單挑選同一人（即之前加你入名單的某人），Facebook便會將你同對方匹配，並向你透露他／她的名字，兩位幸運兒就此中頭獎了。當然，Secret Crush​名單最多可加9個心儀的人；如果你本身有異性緣或行緊桃花運的話，出現一個以上的配對結果也不出奇（也代表你個人花心）。

正如F8大會的主旨「未來屬於私隱」，Secret Crush力求杜絕「食檸檬」的可能性。如果感情只屬片面，那麼單戀者的身份仍然保密，不會被暗戀對象得知。對方得個估字，只能盲目猜想朋友圈中有誰可能暗戀自己，單戀者就不怕面懵同樣衰了。

Facebook App的負責人Fidji Simo於F8大會上介紹應用程式的更新功能。（Facebook Newsroom）

比起在Tinder或Bumble的茫茫人海中尋覓同配對拍拖或上床的潛在對象，Secret Crush或者更安全、隱陣。畢竟挑選對象多數都是在現實生活中有交集、對其人品性格有基本認識的友好，而非憑住睇相頭和簡介來決定「滑左滑右」的街外陌生人。當然百貨應百客，對於尋求刺激感和新鮮感，或純粹急於「搵食」的人士（甚至偷情者），Tinder等交友App是比較適用的。

Secret Crush的概念並非創新。據外媒Wired網站考古，全球最早的社交網絡之一Friendster早於2012便引入類似功能。2007年始創於普林斯頓大學（Princeton University）的約會網站GoodCrush，也有近乎一樣的運作機制。只是，有學生曾濫用GoodCrush亂Add人，愚弄甚至欺凌潛在的暗戀者，Secret Crush似乎也有類似風險。

Secret Crush會構成個人私隱的安全風險嗎？畢竟Facebook買賣用戶資料「前科纍纍」。圖為網民拍到Mark Zuckerberg跟太太Priscilla Chan在外用膳露出疑似「𥄫女」的微妙神情。（網上圖片）

針對Facebook近年販賣個人資料的醜聞，是次F8大會的重點主張是保障用戶私隱。Facebook表明不會將用戶的Facebook Dating或Secret Crush數據用於內容生產、廣告決策或News Feed演算法。用戶不會因為Add了某位朋友入Secret Crush名單，便受到對方的Post洗版。Facebook發言人強調Facebook Dating中所有的活動資料都停留於該項功能中，不會跟外部共享。

Facebook同時宣布，Facebook Dating即將引入到南美和亞洲多個地區包括菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、老撾、巴西、秘魯、智利、玻利維亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭、圭亞那和蘇里南。而Secret Crush將於周二於各地區發佈。各位單身有緣人，要好好把握機會了。

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