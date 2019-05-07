Google Play Award港產 App《Slowly》首度獲獎 突圍全靠「慢」？

一年一度的 Google 開發者大會 Google I/O 將會在美國時間 5 月 7 日、即香港時間 5 月 8 日凌晨開鑼；作為預熱，在大會正式開始前一日，Google 都會舉行 Google Play Awards 頒獎典禮，而令人興奮的是，今屆的得獎名單中，居然出現了香港開發者的出品 －《Slowly》！

Google Play Awards 共分為九個獎項，分別為：

Standout Well-Being App 傑出健康應用

Best Accessibility Experience 最佳無障礙體驗

Best Social Impact 最佳社交影響力

Most Beautiful Game 最美麗遊戲

Most Inventive 最創新

Standout Build for Billions Experience 傑出新興市場應用

Best Breakthrough App 最具突破應用

Best Breakthrough Game 最突破遊戲

而由香港人開發的《Slowly》，就被提名角逐「Best Breakthrough App」，據悉亦是第一次有香港開發者獲得提名，而《Slowly》最終擊敗其他四個對手，成功為開發者 Kelvin 與 Jojo 贏得首個 Google Play Awards 獎座。

《Slowly》在定位上是一個社交 App、但更準確來說，是「筆友」App，事關它的設計理念與目前市場上的通訊軟件完全背道而馳，強調的是慢節奏以及富神秘感的筆友體驗，雙方在《Slowly》上首次互通訊息時，兩個人的身份皆完全保密，而且傳送訊息方面還有一個有趣設定 － 地理位置距離越遠的，信息就會需要更長時間才會送達。

雙方在《Slowly》上首次互通訊息時，兩個人的身份皆完全保密，而且傳送訊息方面還有一個有趣設定 － 地理位置距離越遠的，信息就會需要更長時間才會送達。

《Slowly》的開發者是一對情侶，對於首次獲得提名就獲獎，身為程式設計人的 Kelvin 表示受寵若驚，原以為這類獎項是會頒予最多人下載、最受歡迎的 Apps，但 Google 明顯有挑選過，從理念上肯定了他們。

在接過獎一段時間後，身為公司 COO 的 Jojo 就表示久久未能平伏心情，她表示，在得知《Slowly》獲得提名之前，仍然在煩惱如何將此 App 持續發展下去，如今獲得這個獎項，受到相當大的鼓舞。

Kelvin 認為，《Slowly》的理念，在於讓生活節奏急促的智能手機用戶有個空間「抖抖氣」，想不到做著做著就有一個自己的社群，有人會寫封過千字的信予筆友，甚至有核心用戶自動請纓加入開發，如今全球 13 種不同語言，就是出自 50 幾個不同國家用戶的翻譯。

在表達感謝之意的同時，Kelvin 與 Jojo 對於香港的開發者、創作人亦有一番勉勵，認為香港人不要怕跌，要勇於踏出第一步、堅持自己喜歡的創作，市場自有它的回應。