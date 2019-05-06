香港都買到！官方授權外國製薩爾達傳說大師之劍造型座枱燈

遊戲動漫
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大師之劍可說是薩爾達傳說系列最具代表性的武器之一，最近就有外國周邊生產商製作大師之劍造型枱燈，薩爾達Fans必買！

有玩開薩爾達傳說的朋友肯定對大師之劍（Master Sword）不會陌生，大師之劍通常都是薩爾達傳說中最強力的武器，在時之笛、風之律動以及最近的《荒野之息》Breath of the Wild等都有登場。

荒野之息中的大師之劍。

而今次外國周遊生產商「Merchoid」製作的大師之劍座枱橙就採用了2005年Wii遊戲《薩爾達傳說 黃昏公主》（The Legend of Zelda: Twilight Princess）中的造型。全高約30cm，不論劍柄還是劍身的坑紋都造得十分細緻，開關藏在底座的Tri-force三角之力圖案之中也很見心思。惟一美中不足是劍不能在底座中拔出，沒法作為Cosplay道具重現林克抉拔出大師之劍的名場面。

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這款枱燈預計2019年8月發貨，官方定價為48.99美元（約380港元）；值得一提的是Merchoid支援全球發貨，寄到香港的運費只需12美元（約94港元），價格算是相當親民。不過預計到貨需要10到15日，因此香港買家可能要到9月才能到手了。

網址：https://www.merchoid.com/product/legend-of-zelda-seal-the-darkness-master-sword-light/

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