【上手試】Astell&Kern A&K KANN CUBE 力王級「至磚」播放器

韓國Astell&Kern 推出A&K KANN CUBE－－第2代大推力磚頭DAP！它將DAP 及耳擴整合於一身，12 Vrms輸出力是一般DAP的3至4倍，加上5吋芒、493g重量級機身，專為愛玩疊磚、追求高推力的朋友而設。

韓國音響品牌Astell&Kern 的DAP音樂播放器，向來走高瑞精緻、高分析力路線，去年起另建KANN系列；機身改為工業用具風格的粗獷設計，7Vrms和大容量內置記憶體，市價約6千左右，打開一片新market。戰術成功，AK急急再推體型更大、力度更猛的A&K KANN CUBE！

Astell&Kern A&K KANN CUBE實在巨型，大男人巨手拿起來也只是剛剛好！（鍾世傑 攝）

以同一隻手拿機，左邊是KANN CUBE/右邊則為上代KANN。（鍾世傑 攝）

A&K KANN CUBE的鋁合金製機身，設計跟第1代KANN有頗大分別，反而是照著AK另一款錄碟機CD Ripper MK2的朱古力板魂風格去做，更重新使用AK標誌式的玻璃機背，外型添了一點AK味。

由於機身真的太大了，3.5/2.5耳機插及電源／播放／快進／倒轉掣就顯得如豆豉般小，反而轉盤式音量掣就接照機身比例，做到幾乎有1蚊銀那麼大粒，很是可愛！而在機身另一條邊，就有一個金屬駁口，原來是XLR輸出口，增購專用駁線，可跳過內置AMP輸出家用HIFI。

邊位睇真的成部聖經咁厚，大男人會很喜歡這粗獷設計。留意機邊靠右那3個缺口，其實是方便手指握機。（鍾世傑 攝）

兩代KANN主機：機背／機邊／機頂的體積比較圖（鍾世傑 攝）

KANN CUBE放棄上代那打火機音量掣，重新使用音量旋扭掣，大大粒像個1蚊銀，好好扭。（鍾世傑 攝）

重新用上AK標誌性的強化玻璃機背，當中的暗花在拍照時若隱若現。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

實物上磅測到重達491g、官方公布為493g。（鍾世傑 攝）

我也喜歡上一代KANN，但其外型實在非常之「唔AK」，可能很多人跟我意見一樣，KANN CUBE的外型沿用燒錄機CD Ripper Mk2的格仔立方設計。

KANN CUBE開動高增益模式後（有低／中／高3級，可自由切換），平衝輸出可達12Vrms，記者試配AK與德國名廠 Beyerdynamic聯合製作的大耳機AK T5p 2nd generation，平時一般手提機，開盡100％音量也推不起，但KANN CUBE開至60％左右，已經非常飽滿，再推下去可能會聾！當然，其分析力和空間感是不及2萬4蚊的SP1000，但其實選用了兩粒原本為家用SACD碟盤而設的ESS ES9038PRO DAC晶片，可以做到極度乾淨的聲底，也對應DSD246(11.2MHz)等頂級格式，不過就真的相當大咬，聽FLAC播9小時玩完，聽DSC應該更燒電吧？不過玩得KANN CUBE都會帶大袋出街，再來個粒外置電就可以了。

平時都已經喜歡玩「層層疊」將播放器、耳擴紮起來玩，沉醉於大推力的燒友們，A&K KANN CUBE值得你試試。