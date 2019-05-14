Lenovo公開全球首部摺疊螢幕ThinkPad原型　摺芒手機後有手提電腦

數碼生活
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Samsung、華為等品牌相繼推出折疊螢幕智能手機，「摺Mon」已成市場趨勢。有無諗過使用摺Mon的Notebook筆記手提電腦？聯想 Lenovo一直有此想法，現在終把概念化作實物，公開摺Mon Notebook的原型。

聯想 Lenovo公開全球首部摺疊螢幕ThinkPad原型。這部未命名的裝置屬ThinkPad X1系列一員，針對高端市場，經3年時間開發，定位既非手機也不是平板電腦，它的設計目標是代替市場上一般有鍵盤和TouchPad的Notebook。由於提供傳媒試玩的是原型機，尚待進一步改良，Lenovo現階段並無公開摺Mon ThinkPad的任何規格細節。以下是該機部份已公開的功能和特色：

顯示：13.3吋、4:3 2K可摺式OLED螢幕，摺疊起來以磁吸固定。可完全展開當顯示器，與無線鍵盤和TouchPad配合使用

轉軸：Lenovo專利開發螢幕轉軸

接口：USB-C（充電用）及USB-A接駁位

觸控工具：Wacom觸控筆（夾在裝置前，展開螢幕時滑出）

輔助工具：背面內置支架，完全展開時作支撐；無線鍵盤連TouchPad（BT）

電池：右側螢幕（Notebook電腦模式下為底部）底部

（Lenovo）

根據參與上手玩的外媒指，摺Mon ThinkPad背後概念是正常尺寸PC的縮細版，螢幕可開出虛擬鍵盤來打字。13.3吋OLED螢幕摺起來約是精裝書的大小，可單手持着使用。便攜是重要的，Lenovo目標是將機身重量控制在2磅（約0.91公斤）以下。由於展出的是原型，顯示和運作方面尚有改良空間，好似觸控筆寫字不夠順暢，營幕視角表現未如理想，稍微側看營幕都會出現變色情況。

（Lenovo）

目前而言，官方對規格細節三緘其口，只對傳媒暗示摺Mon ThinkPad成品將運行Windows（是否Windows 10尚未清楚）、中央處理器會採用Intel CPU，亦設有紅外線攝錄鏡頭和立體揚聲器，這些安排也許將一改再改。至於RAM和電池壽命等一無所知。

即使神秘，但仍有一些事情是肯定的，Lenovo希望用家當此ThinkPad是類電子書，於公共交通工具、辦公室、食肆、家中客廳或床上等場合閱看；顧及到經常摺疊和展開機體，Lenovo正在將轉軸測試的次數「加倍」，並從各種角度測試機體的彎曲和握持。再者，長時間閱讀需要機體高續航力支援，所以推測電池充滿後可使用8至10小時。

Lenovo計劃於2020年推出摺Mon ThinkPad​。​外界觀望具體發售日期和定價或於明年CES公開。

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