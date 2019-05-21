UNIQLO MANGA UT香港開賣！教你手機提早搶先買動漫Tee

UNIQLO最新MANGA UT 漫畫T恤 5月24日香港到貨！男裝有《少年JUMP》：《全職獵人》、《幽遊白書》、《我的英雄學院》、《銀魂》、《新網王》、《火影忍者》；女裝更與《名偵探柯南》、《亂馬1/2》、《山T女福星》、《犬夜叉》 等《少年Sunday》大作合作。

夏天，為UNIQLO帶來《少年JUMP》漫畫tee！新款式有：《全職獵人》、《幽遊白書》、《我的英雄學院》、《銀魂》、《新網王》、《火影》、《排球少年》，女裝款式更有《名偵探柯南》《亂馬1/2》等《少年Sunday》大作。

即睇男／女／童裝3大gallery，揀件心水款式！提提你除了落鋪買，更可以用UNIQLO網店，款式size更齊全，唔使爭、唔使迫。(男女裝＄99／童裝＄79) （本文所有圖片來源：UNIQLO香港官網)

UNIQLO MANGA T (男女裝＄99／童裝＄79) （本文所有圖片來源：UNIQLO香港官網)

UNIQLO手機App同網上搶先買！

如果怕熱門款式被搶購一空，可以考慮於5月24日零晨12時，利用官方App或上網搶先購買，比起第二朝才在店面購買，可以更快購入心頭好。而且可以選擇郵寄（需運費）或落店取貨，方便沒時間落鋪購買的漫畫迷。（下圖示範如何用手機搶購）

+ 4 + 3 + 2

UNIQLO MANGA UT X《週刊少年JUMP》男裝漫畫tee圖輯（點圖放大睇 獵人 我英 銀魂 幽白）(各＄99)

+ 34 + 33 + 32

UNIQLO MANGA UT 女裝款式圖輯（點擊放大睇柯南 亂馬 山T 犬夜叉）(各＄99)

為何沒有《SUNDAY》另一大神安達充的《TOUCH》……

+ 30 + 29 + 28

買埋畀個仔 UNIQLO MANGA T 童裝BORUTO Tee(各＄79)

UNIQLO五月MANGA_UT 火影忍者次世代 BORUTO 01（童裝）