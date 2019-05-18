《魔劍美神》輕小說第三部決定　正史長篇故事日本大熱再開

《魔劍美神》（秀逗魔導士/Slayers）為90年代經典作品，相信不少80/90後都有看過其電視動畫。而其原著也是由神圾一創作的元老級輕小說作品，經歷了這麼多年，近日魔劍美神竟公布小說再開：

此消息由日本的ドラゴンマガジン（DRAGON MAGAZINE）7月號公開，也就是之前連載《魔劍美神Special》的漫畫小說綜合雜誌。表示作品將會延續的第三部正史故事，與TV版的TRY、漫畫版的《水龍王之騎士》以及SFC超級任天堂遊戲，故事上是平行的存在。

7月號的封面透露今次情報（圖上）（ドラゴンマガジン ）

在輕小說方面，《魔劍美神》自1989年由神圾一創作，得獎後於DRAGON MAGAZINE連載並推出單行本，一直連載至2000年的第15卷「デモン・スレイヤーズ!」，完結了第二部的長篇故事。及後小說以短篇外傳型式繼續創作出《魔劍美神Special》及《魔劍美神Smash》並在2011完結。原本以為《魔劍美神》已完，但因為上年2018年DRAGON MAGAZINE 30周年，神圾一又重新執筆創作回《魔劍美神》長篇第16卷，承繼18年前的故事。沒想到此卷在日本評價及反應大好更曾一度斷市，相信這驚人結果也是令神圾一正式決定再開第三部的原因。

上年再開的第16卷封面（富士見ファンタジア文庫）

不過對港人來說應該比較認識《魔劍美神》的動畫版，它曾在90年代推出原版、NEXT及TRY三季，再在2008年有REVOLUTION及REVOLUTION-R。以下回味一下昔日由莉娜配音、兼歌手的林原惠美唱出的OP：