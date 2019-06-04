Apple Design Awards 2019 名單公布：港產籃球《HomeCourt》獲獎

每年在 Apple 開發者大會 WWDC 的 KeyNote 之後，Apple 方面都會公布 Apple Design Awards 的大獎得主，以表彰不同類型的 App 對 iOS 平台作出的影響，而今次的得獎名單中，更見到由香港人牽頭開發的籃球訓練 App《HomeCourt》，作為港人都可算與有榮焉。

AR 籃球訓練 App － HomeCourt

HomeCourt 是一個專為籃球訓練而設的App，用戶只要把手機安裝在腳架上，放在籃球埸約中埸的位置，就能夠感應出籃球埸線﹑籃板﹑籃框的位置，按下「Record」就能記下用戶的投籃數據，包括投籃位置﹑入球數﹑總起手次數等。為球員帶來客觀的參考數據，從而輔助個人的籃球訓練。

HomeCourt 首次亮相於 2018 年 iPhone XS 的發布現場，用以示範 Apple iPhone XS 配合 ARKit 的強大功能。

除了 HomeCourt 之外，還有 8 個不同的 App 亦獲得 Apple Design Awards 的殊榮，種類由遊戲、相片編輯以至醫學 App 都有，它們分別為：