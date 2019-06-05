PayMe 開放其他銀行增值！或將會取消信用卡增值及賺取回贈功能？

PayMe 現時可能是港人最常用的支付和電子轉帳工具，只要用信用卡或匯豐銀行戶口就可以進行增值，用來轉帳給別人的 PayMe 戶口。近日，PayMe 用戶應該也陸續收到 email，指將來不只匯豐銀行戶口可以進行增值，不過筆者就預想到這未必是「好」的功能新增，為什麼呢？馬上解釋給你們聽。

開放其他銀行增值

由 7 月開始，PayMe 不再只局限匯豐銀行可以進行增值。用戶可以透過「轉數快」（FPS），使用香港各大主要銀行戶口增值。即用戶可以同時用其名下的中國銀行（例子）戶口，進行增值﹑轉帳和提取的所有功能。相反，如轉帳對象只有「轉數快」（FPS），也可以利用 PayMe 進行過數。這個改動推出後，即使沒有信用卡和匯豐銀行的人，也可以加入成為 PayMe 的用戶，無疑是進一步擴大了 PayMe 的使用人數。

不再支援信用卡增值？

開放其他銀行戶口當然對用家來說更方便了，不過筆者就對此有點憂慮。本來信用卡透支現金需要支付高昴的利息和手續費，但當 PayMe 推出後，不少用戶都用來當作免費信用卡透支工具。同時，部份的信用卡會當 PayMe 增值是消費，即是每個月穩定可以簽帳 $5000，進來賺取回贈或里數。這是 PayMe 比較取巧的使用方法，到底銀行和信用卡公司能夠繼續承認這種用法也是未知之數。如今，用戶可以利用各大的本地銀行戶口進行增值，和信用卡增值的功能好像有點重覆，這會否是 PayMe 取消信用卡增值的第一步呢？當然，筆者並不希望取消，因為 PayMe 這個功能真的為用戶帶來頗可觀的「著數」。

雖然以上只是筆者的預測，不過如果未來真的取消信用卡增值的話，那現在就更要了解那一張信用卡能在 PayMe 中取得最多的「著數」：

以上的信用卡都會當 PayMe 增值為簽帳，用戶可以考慮每月用這些信用卡在 PayMe 中賺取里數或回贈。注意，信用卡的里數或回贈計劃有機會變動，應以該公司為準，建議用戶申請和使用前，先向銀行或信用卡公司查詢。