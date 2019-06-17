網民寄Switch回任天堂維修　收到「天價」單據卻很滿意所為何事？

科技公司為了討好顧客，售賣電子產品往往都提供免費保養期，而且期限更有越來越長之勢。Apple為了賠償部份產品設計上的缺陷（像近年MacBook Pro的蝶式鍵盤），提供門市免費維修。維修保養在消費者觀念中，漸漸變成了一件Default免費的服務；如果要畀錢整，很多人寧願買過部或等換新代。只是近日一位日本網民把故障的Nintendo Switch送回任天堂修理，對方開出單據，顯示技術費比零件費高出極多倍。你以為顧客一定對此炒蝦拆蟹，然而該網民不單止深感滿意，更在Twitter出文表揚任天堂做法，豈有如此「反常」的事情？

對於遊戲迷Gamers來講，主機就有如身體一具器官般重要；而日本Gamers發現維修一部主機要付出的不只零件，而是包埋整機師傳的專業知識、技巧、時間和心力，他們很樂意支付維修費用。Twitter網民「おれ様！」（@ORES AMA_No1）近日表揚任天堂，不是因為推出了甚麼好玩遊戲作品，而是因為其維修Nintendo Switch客戶服務。正當我們香港人習慣了科技公司整機，扣除零件外便沒有成本；任天堂寄給「おれ様！」的維修費用單據卻列明，3,800日元（7算計約港幣266元）是技術費用，必要零件費用卻只有200日元（約港幣14元），兩者相差19倍！

任天堂寄給「おれ様！」的維修費用單據卻列明，3,800日元（7算計約港幣266元）是技術費用，必要零件費用卻只有200日元（約港幣14元），兩者相差19倍！（Twitter@ORESAMA_No1）

「おれ様！」將單據拍了照並分享上Twitter，發文沒有語帶諷刺，而是真心歡迎任天堂明碼實價在單據上寫下維修所需的技術勞力成本。「如今，很多顧客認為一切都是免費的，只有那些提供免費服務的公司才會有客到。很多人都不明白，一間公司不能僅僅為了零件而收費。」他的推文如是說。

沒想到推文得到廣大網民附和，超過6萬人讚好，3萬人轉貼。不少留言者欣賞任天堂做法夠「均真」，表示如果告訴了顧客金錢花在哪裡，他們也不會為維修付費而感到不安（或不甘）。有人讚揚任天堂好照顧客人，即使維修很多產品，完成時都煥然一新；有人覺得任天堂的帳單費用列明得鉅細無遺，就像「把車輛開到車房師傅前」；有人則認為Sony這方面的表現比起來就有點不足，維修單據沒有寫明使費，令人無法明白何以收那麼貴。

另一任天堂Fans網民「Yamato@VCI & vExpert★★★」（@tw1tter_8010）在回應中亦分享Switch Joy-Con手掣的維修單據照片。他被收取100日元零件費，以及1900日元的技術勞動力費用，也是相差19倍。

Switch Joy-Con手掣維修單據，顧客被收取100日元零件費，以及1900日元的技術勞動力費用，也是相差19倍。（Twitter＠tw1tter_8010）

在我們香港人或歐美人眼中，官方維修要不是免費，就是只應收取硬件成本價；要是收取技術費，大家反射動作必然是怒罵：「唔好去搶！？」日本Gamers讚美任天堂開單夠均真，又不介意高額勞動成本轉介到消費者身上，在我們角度來看不是「水魚」、被虐狂就是任天堂的「打手」。但我認為日本素來都有濃厚的「職人」文化，專業工匠或技術員傳統上受到敬重，地位不低；社會普遍願意支持職人擁有體面的待遇，也著重手藝的傳承。即使任天堂開價也許有「口講口賠」成份，也不計較。這種如鴻溝般的「文化差異」，也許是性格相對現實的香港人難以想像和理解的吧。