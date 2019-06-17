【選民登記 2019】手機﹑電腦登記教學！3 分鐘簡單完成

【選民登記 2019】自逃犯條例爭議開始，香港人逐漸明白到每個人的責任和力量，絕對不是「多你一個唔多」，而是「少你一個就少」。每個人都可以用自己的力量，幫助和改善香港。最直接和根本的方法，必數成為選民對立法會地方選區議席進行投票，用完「腳」再用手，投下能真正幫到香港的一票。其實要成為選民，一點都不難，也絕不麻煩。只要用大約 3 分鐘的時間就能完成，而且利用電腦，甚至手機就可以，馬上分享登記方法！

手機申請

選民登記可以透過以郵寄、傳真或電郵方式遞交申請表格，手機申請正是利用電郵方式交表。而填表都可以直接在手機上進行，只要先下載「Adobe Fill & Sign」手機應用程式，就能輕鬆填寫選民登記表格。方法如下：

+ 17 + 16 + 15

選民登記表格「REO - 1」（按此下載）

Adobe Fill & Sign（Android下載）

Adobe Fill & Sign（iOS下載）

電郵遞交

當表格填寫完成後，可以直接上傳到 Google Drive，之後使用電郵把表格傳送到選舉事務處。傳送表格時，要把最近三個月的住址證明一併遞交，可以直接拍照或 scan 成 PDF 檔上傳。電郵時，可以把標題寫上申請人名字和「提交選民登記申請表格」，方便選舉事務處處理申請。有關申請會收到電郵通知，也可以致電：2891 1001 查詢。電郵地址：form@reo.gov.hk

接納的住址證明文件包括：

１﹑公共機構發出的賬單（如水費／電費／煤氣費賬單）； ２﹑政府部門或司法機構的文件； ３﹑由銀行、保險公司或強積金核准受託公司發出的結單或通知書； ４﹑固網電話／手提電話／收費電視／互聯網的收費單； ５﹑由本地專上院校發出可證明選民主要居所的文件或收費單； ６﹑由稅務局加蓋釐印的有效租約（無需三個月內簽訂，但接獲申請當日必須在租約有效期內）；或 ７﹑由醫院管理局、房屋署、香港房屋協會、香港考試及評核局等公營機構發出的收費單、通知書或其他文件。

電腦申請

電腦填寫選民登記表格更簡單，下載了表格後，只要上存到 Google Drive，使用「DocHub」開啟，就能簡易地填寫。格子會自動對位外，可以直接用筆進行簽署，不再另建立簽名。大家當然也可以像手機申請般，用電郵遞交表格。另外，也可以使用「選舉事務處電子表格上載平台」，把申請表上直接上載。不過，用這方法的話，住址證明就要在補充資料中分開上載。筆者比較建議用電郵方式，一併過遞交所需資料。

選舉事務處電子表格上載平台（按此進入）

申請選民

年滿 18 歲，是香港永久性居民以及通常在港居住，即可登記成為選民。今年登記做選民的截止日期為：2019 年 7 月 2 日，成功登記後就可以趕在今年 11 月進行區議會選舉，並在2020 年對立法會選舉進行投票。