IKEA 官網任砌梳化未玩夠　推出「梳化字體」供免費下載

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IKEA 在不久前，在官網上推出了「Vallentuna」自由組合梳化的功能，而不少網民就用盡這個功能，惡搞 IKEA 的梳化。筆者上次都分享過網民的驚人創意，包括做出梳化迷宮﹑超長梳化和困獸鬥梳化等，而同樣創意十足的 IKEA 也把握住潮流，推出了「梳化字體」。

Soffa Sans

由於 Twitter 上太多有趣的梳化組合，令本身已經創意「爆棚」的 IKEA 也忍不住，直接找來 Proximity London 公司合作，利用系統中的梳化，組合出一套「梳化字體」出來。這套 IKEA 字體名為 Soffa Sans，A-Z﹑0-9，甚至「?」和「!」都是由梳化組合而來，因為名字也用了「Soffa」。字體具有鳥瞰角度和斜視角度兩種，鳥瞰角度有點似 GameBoy 上的 pixel 文字，而斜視角度就能清楚看到梳化，未知有多少人會用得著呢？

IKEA 官網任砌似 Lego？網民惡搞梳化設計　超爆笑迷宮陣

梳化字體，目前只能做到英文字（官方圖片）

出現在現實的字體

這套 Soffa Sans 字體已經可以在 IKEA 官網上免費下載，而有興趣的話，更可以在網站上購買梳化字體，不過 IKEA 組成這套梳化就用了 1434 件梳化，想買的話就要支付 10.6 萬英鎊（約100.3萬港元），還是下載到電腦用好了。IKEA 提供了 Windows 和 MacOS 兩個版本，應該能滿足絕大部分的用家。

IKEA 這個自組梳化的網站打開了 IKEA 自組傢具的門，雖然自訂傢俬不是什麼新鮮事，但 IKEA 可以讓用家自由和簡單地就組合到梳化。如果日後加入 IKEA 出售的所有產品，那就可以直接在網上組合出一間房子想要的傢俬和擺位。香港那麼多人都是使用 IKEA 傢俬，如果這個功能可以擴大到全產品的層面的話，一定能方便到很多消息者。

IKEA 字體下載網站（按此進入）

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