【MHW ICEBORNE】外媒公布有冰牙龍、更有冰咒龍型爆套裝外觀

遊戲動漫
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【MHW】Monster Hunter World ICEBORNE資料片9月就來到冰天雪地的世界，其實獵人都預想到一些居於雪山的魔物將會登場，近日就有情報指大家熟悉的冰牙龍將會出現：

今次消息並非由Capcom官方發布，而是由外國媒體Game Informer公布，他們團隊飛往日本大阪的Capcom總部與製作人見面，並取得相關的消息。首先是一張女性獵人與ICEBOREN主題魔物冰咒龍的圖片，身穿的新裝備大概就是冰咒龍裝了，可見到像皇后的華麗后冠、冰雪模樣的雕花、銀藍色的胸甲、腰間典雅的導虫容器、與及一把冰藍色的太刀，整個套裝極之華麗。

（game informer）

另一方面Game Informer亦公布遊戲將有冰牙龍，展出幾張牠與MHXX的高清對比圖，亦展示了一小段冰牙龍VS猛牛龍爭奪地盤的片段。

對於冰牙龍相信不少獵人都不太在意，因為牠的強度不怎麼樣，不過牠提供的女獵人版冰牙龍裝可以說是賞心悅目的裝備，美觀度及得上麒麟及迅龍。不過今次也公布了MHW的冰牙龍裝，似乎大幅縮水，應該會令不少外貌主義的獵人失望。

（game informer）

舊版造型：

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