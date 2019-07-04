鐵路模擬＋都市開發＝《A列車Exp.+》！　將支援前作記錄存檔使用

日本Artdink將於2019年11月14日在PS4推出都市開發＆鐵路模擬策略遊戲《A列車Exp.+》（A列車で行こうExp.+），並會對應2017年12月發售的《A列車Exp.》前作記錄存檔。

日本Artdink宣布，預定於2019年11月14日在PS4主機上推出一款都市開發＆鐵路模擬策略遊戲《A列車Exp.+》（A列車で行こうExp.+），定價7,800日圓，並將推出遊戲導引書作為包裝版早期購入特典。（點圖放大▼）

本作為一款將2017年12月發售的《A列車Exp.》，以及包含目前已經推出下載更新的內容，還有預定推出，收錄各種新要素的「+Version-Up Kit」等全部同梱的完整版。玩家們在遊戲中，將扮演一名鐵路公司的經營者，在各式各樣的地圖上鋪設鐵路路線來讓自己的列車可以通行，藉此同步促進都市發展，讓自己的鐵路王國愈加壯大！

同時在本作中，除了保留前作《A列車Exp.》將系列史上從北到南日本全國新幹線完整收錄等豐富內容之外，還將會追加新的建築、車站、車輛與劇情等內容登場，總收錄車輛數高達224車輛＋7車輛（除人氣車輛外，也將會收錄各種觀光地車輛，如江之島電鐵300形、熊本電鐵5000形、JR北海道C11蒸氣機關車207號機、相模鐵路相鐵20000系等多款車輛），並將會追加如鄉下車站（木造車站）、高架車站（附屋頂）、操車場、雙向轉車台、六向轉車台等各式各樣類型追加車站登場，讓玩家們可以依照自己喜好自訂這些車站車輛，打造自己獨一無二的鐵路世界！

另外官方也宣布，上述收錄本次《A列車Exp.+》新追加要素的DLC「+Version-Up Kit」，也將會另行推出下載販售，讓有購買前作《A列車Exp.》的玩家們可以直接下載使用，定價3,200日圓，玩家們到時可別錯過（前作《A列車Exp.+》的記錄存檔可直接在本作中使用）！

有購買前作的玩家們可以直接下載收錄本次新追加要素的DLC「+Version-Up Kit」（《A列車Exp.+》+Version-Up Kit截圖）

即睇《A列車Exp.+》遊戲截圖▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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