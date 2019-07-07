心跳、伍佑衛門、兵蜂等再現嗎？緬懷消失了的KONAMI經典大作

所謂五窮六絕七翻身，之前五、六月屬遊戲淡季，尤其六月對港人來說是艱難時期，相信大家未必有心情打機，而筆者找回一些舊遊戲回味，包括KONAMI推出的《惡魔城》及《魂斗羅》特集，亦有玩五十嵐孝司的眾籌佳作《BLOOD STAINED》，回味疑似「月下夜想曲」的風味。想起來，KONAMI在80、90年代的確有很多佳作，但至今被遺忘實屬可惜，若果這些IP遊戲能夠再次登場，相信能夠掀起熱話。

大盜伍佑衛門

在KONAMI的黃金時代，實在不會缺乏義賊伍佑衛門份兒。這款充滿日本風格，故事帶點搞笑意味的動作遊戲，1986年率先在街機登場，同年推出玩法不同的紅白機版本，玩家控制的主角伍佑衛門，要避開敵人追捕，在版圖內找到通行證，繼而過關。金幣在遊戲中的地位很重要，既是購物必備的，亦可成為投擲用的武器，此作另一特點是立體迷宮，在紅白機來說是較特別的設計。KONAMI在1989年推出續集，加上忍者惠比壽丸，之後作品都有他們兩人登場。

《大盜伍佑衛門》是KONAMI來說是集數較多，較受歡迎的遊戲系列，機種遍佈超任、GAMEBOY、N64、PS1、PS2、GBA等，廠方曾經推出過RPG外傳作品，甚至在2001年推出PS1《伍佑衛門：新世代襲名》，主角造型完全改變。整個系列作品超過30款，直到2005年推出NDS《大盜伍佑衛門：東海道中大江戶天狗歸來之卷》之後，彷彿就突然煙消雲散，沒有下文。

三大射擊名牌

KONAMI推出多款射擊遊戲作品，曾經是不少玩家的至愛，其中廠方早前推出的《KONAMI街機特集》，就收錄《沙羅曼蛇》及《GRADIUS》。正如我之前提過，KONAMI秘技「上上下下左右左右BA」最初來自《GRADIUS》，當時港人跟台灣玩家稱為「宇宙巡航機」，戰機VIC VIPER要獲得武器及分身，就要取得一定數量的能量球：《沙羅曼蛇》的玩法相近，但就加入雙打，而版圖屬橫向、縱向交替。另一招牌遊戲是《TWIN BEE》，首集早在1985年登場，屬縱向射擊遊戲，玩家既要顧及前方的空中敵人，還有地面的炮台；至於提升能力及武器，就是依賴打擊銅鐘，先將它們變成指定顏色，再取得銅鐘便可。

《沙羅曼蛇》及《GRADIUS》大受歡迎，KONAMI就推出變種的《PARODIUS》，外界稱為「沙鍋曼蛇」，玩法跟《GRADIUS》相似，但敵我雙方的造型較CUTE，風格惹笑。2007年，廠方推出風格大變的街機版《OTOMEDIUS》，一眾機體變成性感美少女，且一度移植為XB360版（沒有PS3版）。上述幾款都是KONAMI經典系列，同樣在近期消失無蹤，難道現在玩家不愛玩射擊遊戲嗎？

心跳回憶

在90至千禧時代，追女仔遊戲一度是熱門類型，筆者所指的未必是完全戀愛遊戲，也包括類似《櫻大戰》之類，帶有育成及模擬元素的混合遊戲，又或者帶點紳士元素的畫面，這個相信大家懂的。1994年推出的《心跳回憶》屬於較傳統，不含紳士的戀愛遊戲，身為高中生的主角，要在3年內提升體育、讀書、活動方面的能力值，並與心儀女生保持溝通，務求在畢業時，在校內的傳說之樹下得到對方表白。

此作最初在PC ENGINE CD-ROM登場，採用CD-ROM引入配音及主題曲，令到遊戲有一定吸引力，後來廠方移植為PS1版，開始備受玩家追捧，連一眾女角配音員（聲優）都有推出音樂大碟，紅髮少女藤崎詩織成為不少宅男的夢中情人。《心跳》大受歡迎，不單推出正傳續作，甚至有大量外傳、周邊遊戲，例如《對戰方塊》、廣播劇，其中1997年推出的《心跳回憶SELECTION藤崎詩織》，只是收錄迷你遊戲、台詞、相片集，已足夠吸引玩家乖乖付錢。90年代是《心跳》風光時，代，之後吸引力大不如前，直到2009年《LOVE PLUS》再掀熱潮，「國民女友」成為日本社會話題，但幾年後吸引力退減，製作人內田明理亦在2015年辭職。

後記