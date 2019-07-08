8大惡趣味「模擬遊戲」特集　白鴿襲警．屎如雨下．下體奔走！？

最近推出《The Sims 4》資料片「Island Living」，大家第一時間不是享受陽光與海灘，而是研究如何被鯊魚吃！從來模擬遊戲識玩都是玩惡趣味，大整蠱、睇人點慘、睇角色點不幸等都是最大樂趣來源！以下八款極具惡趣味之能事的模擬遊戲，你又玩過未？

模擬綿羊《Goat Simulator》

惡搞模擬界老祖宗！由Coffee Stain開發的《Goat Simulator》，累積銷量已超過250萬套，實際收入超過7000萬元，可能是世界上最成功的惡搞模擬遊戲。如果你對世界有什麼不滿，例如上司經常向你提出無理要求、學校被受老師逼迫、女朋友事無大小發脾氣，玩這款世界上最成功的發洩遊戲《Goat Simulator》實是不錯選擇，你可以做隻羊蹦蹦亂跳衝撞柵欄、又或用舌頭舔途人再撞向他、撞爆車、或踢爆路上所見的一切障礙物，最好玩最強破壞力當然是放計時炸彈，炸得精采時，還可以得到「Michael Bay」的成就，變形金剛都讚好！

《Goat Simulator》

模擬下體《Genital Jousting》

從現在開始，你不單可以「用下體思考」，還可以用下面暢飲、進食、走路、蹦蹦亂跳……由Free Lives開發的STEAM遊戲《Genital Jousting》，就是讓你操縱一條疑似男性生殖器的生物進行遊戲，在故事模式中玩家面對的障礙物全部都是由一條條粗壯的海綿體組成，簡直是「誰硬誰粗誰正確」！據說遊戲目前已賣超過35萬套，原來有這麼多人喜歡玩下體，遊戲最好笑是支援8人連線，可以跟朋友一起大亂鬥「格劍」！

《Genital Jousting》

模擬烏蠅《Fly Simulator》

盲頭烏蠅大家聽得多，模擬烏蠅你聽過未？不要以為《Fly Simulator》是飛行駕駛模擬遊戲，「Fly」乃是蒼蠅，但此GAME怪就怪在雖然叫作蒼蠅模擬，不過你其實是扮演一位PIZZA店職員，而你的工作除了是以9秒9最快速度將薄餅送到，更需要替客人除去整間店中的最大敵人：蒼蠅。你可以用店上的一切作為武器：檯、椅子、玻璃杯、棍、餐牌甚至槍，就是不能用手，在殺蒼蠅的過程中，你一不小心便會連顧客都殺掉，比《RDR2》更易殺錯好人，因此好地地一間薄餅店很快便屍橫遍野，顧客都像走難一樣慌忙逃跑。

《Fly Simulator》

模擬手術《Surgeon Simulator 2013》

這款《Surgeon Simulator》雖然貫以惡搞之名，但在做手術的過程中設定得非常精密，內臟器官也是非常仔細，因此手術過程也變得極盡複雜之能事，遊戲有時要求玩家兩隻手分別處理不同事務，其難度就有如左手要你畫圈右手畫正方，左右互博一樣，之後遊戲在Switch推出用Joy Con玩更有做手術味，如果你沒有手震Joy Con會代你震！最有趣是被施手術對象，從美國總統特朗普到外星人應有盡有，除了可以刻意手術失敗令他們失血過多，甚至能向他們高舉中指。

《Surgeon Simulator 2013》

模擬麵包《I am Bread》

做隻貓做隻狗也不夠瘋狂，原來做塊包都得。開發《I am Bread》是惡搞模擬之王 《Surgeon Simulator 2013》的Bossa Studios另一傑作，你的任務就是要控製一塊麵包走動，然後找到發熱的地方狠狠地將兩面烤好。你可能會問「麵包怎麼行呢？」以PS4為例，就係用L1、L2、R1、R2控制麵包四角，然後就像《The Thing》的人頭一樣一步步走近目的地。遊戲有一個很有趣的玩法，就是會計算食用度，當你不小心掉在地上，或黏上一些污垢時，食用度便會減低，當去到零時便會Game Over。

《I am Bread》

模擬做賊《Thief Simulator》

鬼鬼祟祟偷蕃薯！雖然《GTA》已經讓大家飽嘗作奸犯科的滋味，但打正旗號以做賊為遊戲，只有獨立廠商Noble Muffins所開發的第一人稱視點小偷模擬策略遊戲《Thief Simulator》，玩家可自行物色住宅，再仔細起清居民的生活作息與安全狀況，最後潛入家宅大肆搜括。正所謂未雨綢繆，總好過臨渴先來掘井，遊戲最有趣並非偷完就算，而是之後要對贓物進行販售，有錢再購買更強裝備再打劫，是一款非常有願景的做賊遊戲。

《Thief Simulator》

模擬大便《Toilet Simulator》

雖然我們每天都要去廁所，不過對於大便的知識和技巧，其實每一個人都處於小孩階段只是比嬰兒好一點，就是不會瀨屎。由Kavkaz Sila Games開發的《Toilet Simulator》，玩家坐在馬桶上可以選擇小便還是大便，小便能控制方向，也即是俗稱的「周圍射」，從未試過站住去的女生們終於可以一試。另外大便也講求技巧和力度，如果掌握不好的話便會出現「屎雨」…數百陀屎從天而降！官方聲稱每一坨屎也以超過二百萬多邊形組成，大家快來感受一下屎如雨下的滋味吧！

《Toilet Simulator》

模擬行乞《Bum Simulator》

行乞來說有兩群人最厲害，第一群是金庸小說《射鵰英雄傳》中以黃蓉為首的丐幫，第二批就是在廣州深圳一帶近年蔓延到香港的內地殘疾人士。想學他們高超的行乞技巧？Ragged Games最近推出《Bum Simulator》，你可以選擇在街頭用任何方法行乞，包括在紙皮寫字畫畫、又或拿著杯子，如果行過的白領不給錢，你可以向他們舉中指，還可以向驅趕你的警察擲麵包，再讓白鴿攻擊那些克制的警察。而你在街上拾到的一切也可以放在超級市場購物車上，非常具有美國丐幫行乞風範。

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