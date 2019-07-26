夏季開冷氣可能會變「面癱」？5個注意點教你避免！

空調是一百多年前威利斯·開利先生的傑作，對於很多人來說夏季“續命”全靠空調，天氣高溫開空調、運動歸來開空調、晚上睡覺開空調，更有怕熱的人群恨不得空調可以開到“16℃”以下……能迅速提升體感舒適度的空調其實也有一些不健康的“副作用”，比如“面癱”!

01 吹個空調為啥就成了不會笑的“面癱”患者

年紀輕輕咋就面癱了？人體的面神經由感覺、運動和副交感神經纖維組成，對面部各個表情肌有支配作用。當面神經受損後，會失去其正常功能而無法支配表情肌，導致表情肌出現運動障礙而無法完成皺眉、閉眼、撅嘴等動作，便可造成一定程度的面癱。夏天的時候，人體的毛孔處於張開的狀態，特別是晚上休息的時候，毛孔幾乎全部都是打開的。這個時候直吹空調或空調溫度設定太低，風就會帶著寒氣進入體內，長時間吹空調後面部易受到風寒侵襲，使面部經絡阻塞、氣血不暢，面部血管因血流循環障礙而易發生攣縮，便可引發麵神經出現缺血及水腫，導致面癱。其實，導致面癱的病因有很多，長時間吹空調就是其中的一種。

導致面癱的病因有很多，長時間吹空調就是其中的一種。（中關村在線）

其實，長時間吹空調或將空調溫度設定太低還容易讓人中暑！熱的滿頭大汗，走進低溫空調房，頓時清爽無比，但涼爽只是暫時的，過一會兒很有可能就中暑感冒了。這是因為高溫狀態下，人體自身也有“應急機制”，產生大量應急蛋白，使人體細胞免受高溫的侵害，但如果長期生活在空調營造的清涼的環境中，就會抑制此種應急蛋白產生，從而影響到人體對高溫的“應急機制”，身體失去自我保護能力，再到高溫環境中時，很容易中暑。所以，使用空調時設定的溫度不宜過低，夏季一般將溫度定為26℃就行，若是家中有老人和孩子的溫度還要相應的上調一些。

02 不想“面癱”空調首先不能開太涼

忽冷忽熱容易導致感冒等疾病，空調不可調得過低。即使室外再炎熱，室內的空調溫度也不宜設置太低，一般成年人在空調房內最適宜溫度為25~26℃，體弱者27~28℃，如溫差過大，很容易造成頭暈，口乾舌燥，咳嗽流涕等不適，嚴重時可能引發中風。因此，建議一般情況下，最好將空調調到26℃左右，室內外溫差最好不超過8℃，否則會加重體溫調節中樞負擔。

太涼的空調容易產生空調病（bruce mars/Unsplash）

03 大汗淋漓後先別急著開空調

運動過後大汗淋漓，毛孔張開，好像開開空調降降溫，注意了！此時千萬不要貪圖一時之涼爽去吹冷風，或者用涼水洗臉，容易造成血管收縮，導致面癱。因此，從炎熱的室外進入室內，應至少10分鐘以後再開空調。

04 空調不是“續命草”不要長時間直吹空調

這一點要注意，空調畢竟不是風扇，其出風溫度要比設定的溫度低很多，所以任何時候空調都不可直吹身體，尤其是面部及關節處！開空調時，冷空氣向下沉，因此風最好向上吹，避免冷風直吹身體。靠近空調的人，最好面對空調坐，因為冷風從後面吹著你的背部、腰部，比迎面風對人體造成的損害更大。坐辦公室的朋友，如果座位挪不開，最好多預備一條小絲巾，圍住頸部。要是長時間坐著辦公，如打字、書寫等，不妨備件穿脫方便的衣服，穿裙子時可用披肩護住腿部，特別是膝蓋。寒從腳下生，應不時站起身活動活動，以增進末梢血液循環。

要是長時間坐著辦公，如打字、書寫等，不妨備件穿脫方便的衣服，穿裙子時可用披肩護住腿部，特別是膝蓋。（Priscilla Du Preez/Unsplash）

05 勤通風勤換氣才能預防空調疾病

開空調會使室內空氣變乾，並且由於空氣不流通，環境得不到改善，容易讓人鼻塞、喉嚨幹、打噴嚏等。因此，應該注意時常換氣，建議2個小時左右開一次窗，每次約10分鐘左右即可。另外，經常處在空調環境下的人，為預防皮膚乾燥、喉嚨幹癢，應多喝水、菊花茶，多吃富含維生素的新鮮水果。每天清晨和黃昏室外氣溫較低時，應多到戶外做些運動，呼吸新鮮空氣，進行日光浴，加強身體的適應能力。

每天清晨和黃昏室外氣溫較低時，應多到戶外做些運動，呼吸新鮮空氣，進行日光浴，加強身體的適應能力。（Andrew Tanglao/Unsplash）

06 夜晚開啟“睡眠模式”不宜通宵開低溫空調

夏季夜晚室內比較悶熱，影響睡眠質量，很多人喜歡通宵開空調，其實這樣對身體並不好。如果實在太熱，不妨在晚飯後就開啟空調，在睡前關閉或調節至微風或睡眠模式。有條件的家庭可在夜間使用電風扇輔助降暑。

最後：

空調的發明改善了人們的生活環境，變得更為舒爽和愜意，但過於恆溫舒適的環境也會讓人的適應能力、抵抗能力等各種身體機制慢慢下降退化。正確合理的使用空調會為我們的生活帶來美好享受，比如使用前先清洗、設定溫度別太低、切忌直吹人體、盡量別長時間使用，做好這幾點對於身體健康十分有益！

【本文獲「中關村在線」授權轉載】