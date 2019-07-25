【乾衣大對決】 該不該買部乾衣機？　一文看懂烘乾與晾乾大不同

去國外旅遊出差很少看到發達國家有人把衣服晾在外面，而在中國一根根撐起的晾衣桿，就是一道獨有的風景，世界的界限正在慢慢變淡，就拿讓衣服邊幹這件事而言，到底是發達國家的乾衣機好還是自然晾曬好呢？

其實，乾衣機早已成為歐美家庭的標配，在他們看來，戶外晾曬衣服不太雅觀，尤其是內衣褲，而且甚至在有些地區晾曬衣物竟然是被法律禁止的，不得已，只能選擇使用乾衣機進行整理收納。而這方面，國內就是另一派景象了，尤其是天氣晴朗的時候，走街串巷，抬頭看到的不僅是藍天，還有各式各色的衣物隨風飄揚！

抬頭看到的不僅有藍天還有各種晾曬的衣物 ( Svetlana Gumerova / Unsplash )

在國內，乾衣機之所以不太被人們所接受，總結起來大致可歸納為四個方面：首先，當然就是價格，買乾衣機的錢基本上能再買一台高檔洗衣機了，並且額外購置一台機器，擠占本來就不大的住房面積；其次，乾衣機也算是耗電大戶，日常使用還會產生大量的電費，不划算；再次，乾衣機烘乾之後的衣物會出現一些褶皺現象，還需要專門進行熨燙處理，顯得有些麻煩；此外還有一點，在太陽下晾曬，對衣物能起到一定的殺菌、消毒作用，而且還是免費的，何樂而不為呢！基於以上幾個方面，人們普遍覺得沒必要使用乾衣機，環保綠色又節能的晾曬便成為最佳選擇！

除了獨立的乾衣機之外，帶有烘乾功能的洗衣機，即洗烘一體機，一機兩用，不佔空間，並且洗滌、烘乾一次完成，省心方便。但是，洗烘一體機普遍價格不菲，動輒四五千元甚至上萬元的售價，也讓不少人望而卻步。

乾衣機在國外普及程度相當高，而在國內遇冷，之所以出現這樣的情況，這其實也有一部分原因是國內外生活習慣的不同所致。比如飲食方面，中國人習慣用筷子，而外國人習慣用刀叉；國內早餐有包子、油條、豆漿，而國外是培根、沙拉、三明治。

洗烘一體機 洗滌烘乾一次完成（中關村在線提供）

乾衣機在國外普及程度相當高，而在國內遇冷，之所以出現這樣的情況，這其實也有一部分原因是國內外生活習慣的不同所致。比如飲食方面，中國人習慣用筷子，而外國人習慣用刀叉；國內早餐有包子、油條、豆漿，而國外是培根、沙拉、三明治。

但是，長遠來看：乾衣機的普及是未來的發展趨勢，只是現在的國內市場還沒有打開而已。這一點非常像幾十年前洗衣機的普及發展情況，當時人們也認為洗衣機非常多餘，一無是處，有手洗就可以了，誰會懶到花錢買機器來洗，而且還費電……隨著時代的發展和人們物質生活水平的提高，再看看如今，幾乎家家必備！而乾衣機的普及，現在也面臨著同樣的境遇。那中國家庭該不該買乾衣機？這一點不可一概而論。



在筆者看來，一些家庭選擇乾衣機還是有必要的，比如：

1、潮濕多雨的一些南方地區、採光不足或是沒有陽台的現代公寓等等，眾多場合與環境都適合烘乾，相比衣物不能及時乾燥而滋生細菌、霉變，使用乾衣機進行烘乾，不受天氣或氣候的製約，是更快速、更方便、更健康的衣物護理方式。 2、現在室外環境污染加劇，霧霾肆虐，長時間的室外晾曬，會導致一些污染物、PM2.5顆粒附著在衣物上，畢竟這些污染顆粒不像灰塵那樣肉眼可見，簡單的拍打並不能將其完全去除，穿在身上可能會影響到身體健康。相比之下，衣物進行烘乾處理相對來說更健康衛生一些。 3、有寶寶的家庭，或是一些特殊情境場合，比如洗完後著急要穿的衣服、想要立即收納的衣物等等，乾衣機可以讓衣物隨洗隨幹，無需多餘等待，烘乾的方式更加快速高效。

衣服不及時晾乾還會發霉（中關村在線提供）

雖然目前乾衣機還只是得到一部分高端消費者的青睞，但筆者相信，隨著產品技術的發展成熟和人們消費水平的提高，乾衣機的前景還是非常廣闊的。就像現在已經走進千家萬戶的空調、冰箱、洗衣機，它們也是在人們整體生活水平提高之後才漸漸走進普通家庭的，相信不久的將來，乾衣機也會成為家裡標配電器，為人們的生活帶來更多便捷！

那到底是晾乾更健康，還是烘乾更衛生呢？要回答這個問題，首先我們把烘乾與晾乾的乾衣原理分別簡要解析一下。

相信不久的將來 乾衣機會走進千家萬戶 ( Marshall Williams / Unsplash )

烘乾與晾乾的乾衣原理

烘乾：在密封的空間裡，利用熱交換原理，熱風吹向潮濕的衣服，帶走水分，短時間內實現衣物乾燥。乾衣機的類型大體可分為直排式、冷凝式、熱泵式。

直排式乾衣機：空氣被機器內部加熱系統加熱後，風機直接將熱風吹向潮濕的衣服，將水分帶走，並通過後面的排風管排出。

冷凝式乾衣機：空氣經過加熱裝置後，吹向潮濕的衣服後變成潮濕的微熱空氣，在經過冷凝系統後水蒸氣被冷凝成液態水，收集到儲水盒內，微熱的空氣被排出。

冷凝式乾衣原理（中關村在線提供）

熱泵式乾衣機：冷凝式的升級版。能夠收集烘乾過程中各個階段產生的熱量，將熱量回收進行多次循環利用，烘乾溫度基本維持在較低的60℃左右，不會對衣物造成傷害。

晾乾：在開放的環境中，利用較高的溫度和空氣對流，加速衣物殘存水分蒸發，最終實現衣物乾燥。

太陽下自然晾乾衣物 ( Emile Guillemot / Unsplash )

明白了烘乾與晾乾的乾衣原理，接下來，就兩者的優勢和劣勢稍作歸納總結。

晾乾優勢與劣勢

優勢

1. 無需額外購置以及資金投入，經濟、綠色、環保。 2. 經過陽光的照射，能起到一定的殺菌、消毒作用。 3. 自然晾乾的衣物，一般比較平整，沒有褶皺，也省去了熨燙的麻煩。

劣勢

顯而易見，天氣好好的還行，一旦遇上連陰天、梅雨季節，空氣濕度過大，洗好的衣物無法晾乾，要么在房間裡陰乾，要么先攢著，等到天氣轉好時在進行集中清洗。「打雷啦，下雨啦，回家收衣服啊」雖是一句玩笑的話，想必有不少朋友都有過已經晾乾的衣物又被淋濕的經歷吧。

並且現在室外環境污染比較嚴重，空氣質量大不如從前，長時間晾曬的衣物表面可能會附著一些肉眼不可見的污染顆粒，導致洗淨的衣物又被「晾髒了」。此外，陽光在曬乾衣物的同時，久而久之也會導致衣物出現褪色、變硬等現象。晾曬衣物需要足夠大的空間，每次洗完衣服後，家裡的陽台就會被各種衣物「佔領」。還有，萬一遇到特殊情境場合，需要洗淨之後立即穿著或收納的時候，龜速的晾乾明顯不給力啊！

陰雨連綿導致衣物無法及時晾乾 ( Danielle Dolson / Unsplash )

烘乾優勢與劣勢

優勢

1. 烘乾，省去了等待晾乾的時間，即洗即乾，節省時間。 2. 不管是北方的冬季，還是南方的回南天，也無需擔心天氣狀況，洗衣更為隨心自如。 3. 經過烘乾後的衣物較為柔軟，穿著起來也很舒適，並且乾衣機的高溫可以起到一定的殺菌消毒作用。

劣勢

劣勢嘛，也很明顯，首先，它需要額外進行購置，有資金支出，並且還佔空間，每次使用都伴隨著耗電，經常使用，大量的電費又是一筆開支。有一點需要特別注意，乾衣機若是使用不當，有可能會對衣物造成損傷，而且並不是所有衣物面料都適合烘乾！如乳膠海綿、含橡膠或絲質的衣物等是不可以烘乾的。烘乾之後，有一些面料會出現褶皺，這一點也經常被人們所詬病。

總結

通過上面烘乾與晾乾的優劣勢對比也能看出，洗淨之後對衣物進行烘乾，是更健康和高效的乾衣方式。可能乾衣機的價格不菲，並且使用還伴隨著耗電，但是，與它所節省的時間成本與所帶來的健康呵護相比，那些資金投入也是值得的。畢竟，沒有什麼比身體健康再重要了！

【本文獲「中關村在線」授權轉載】