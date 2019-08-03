娘子出嚟睇耶穌呀！ 「傷心熊貓」Exhentai關站7日後原地復活

除了京都動畫火災事件，近期宅宅最大的新聞就是有「傷心熊貓」（sadpanda）之稱的網站「Exhentai」關閉；不過原來世界真的有奇蹟，熊貓已經（至少暫時）原地復活了。

Exhentai是一個伺服器為於外國、供人上傳圖片及圖集的成人網站；但限於尺度問題，這裡就不提供網址又或進入該網站的方法，有興趣的讀者請自行找方法研究了。

原本Exhentai伺服器位於荷蘭；由於最近荷蘭響應歐盟有關虛構（二次元）兒童色情物品的定義而修改相應法律，使得伺服器變成違法，加上站長因為肌腱勞損亦有退休的打算；最後於7月26日下午關閉了Exhentai網站，而同服務器的另一網站E-hentai（一般稱為表站）亦預定將於2020年關閉，使當時網路上一陣哀號遍野。

如果不懂得正確進入Exhentai的方法，就只能看到這張正在哭的熊貓照片，這也是網站別名「傷心熊貓」sadpanda的由來。

當時關站後用了動畫《悠哉日常大王》的end card，這個畫面令多少老司機為之心碎...

不過事情很快就有了轉機，站長表示在社群支持下，已準備制定「Plan A」和「Plan B」兩個方案以求延續Exhentai，站長未有詳細說明這兩個plan是什麼，不過Plan A應該是和伺服器轉移有關，而Plan B則是和設計/coding/setup有關，需要一星期左右才能完工。而到今日（8月2日）下午，Exhentai以原網址原地復活，一眾老司機欣喜若狂。

官方公告全文

如果你沒有用過熊貓，你不會知道再次能見到這個畫面是有多令人高興...

官方未有太詳細交代實際上做了什麼使得Exhentai重開，有傳是官方將伺服器搬到摩爾多瓦共和國（Republica Moldova，位於烏克蘭旁邊），由於摩爾多瓦並非歐盟成員，因此不受歐盟條約約束。但無論如何，今晚一眾「老司機」都可以睡個好覺、發個好夢了。