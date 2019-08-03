娘子出嚟睇耶穌呀！ 「傷心熊貓」Exhentai關站7日後原地復活

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

除了京都動畫火災事件，近期宅宅最大的新聞就是有「傷心熊貓」（sadpanda）之稱的網站「Exhentai」關閉；不過原來世界真的有奇蹟，熊貓已經（至少暫時）原地復活了。

Exhentai是一個伺服器為於外國、供人上傳圖片及圖集的成人網站；但限於尺度問題，這裡就不提供網址又或進入該網站的方法，有興趣的讀者請自行找方法研究了。

原本Exhentai伺服器位於荷蘭；由於最近荷蘭響應歐盟有關虛構（二次元）兒童色情物品的定義而修改相應法律，使得伺服器變成違法，加上站長因為肌腱勞損亦有退休的打算；最後於7月26日下午關閉了Exhentai網站，而同服務器的另一網站E-hentai（一般稱為表站）亦預定將於2020年關閉，使當時網路上一陣哀號遍野。

如果不懂得正確進入Exhentai的方法，就只能看到這張正在哭的熊貓照片，這也是網站別名「傷心熊貓」sadpanda的由來。

當時關站後用了動畫《悠哉日常大王》的end card，這個畫面令多少老司機為之心碎...

不過事情很快就有了轉機，站長表示在社群支持下，已準備制定「Plan A」和「Plan B」兩個方案以求延續Exhentai，站長未有詳細說明這兩個plan是什麼，不過Plan A應該是和伺服器轉移有關，而Plan B則是和設計/coding/setup有關，需要一星期左右才能完工。而到今日（8月2日）下午，Exhentai以原網址原地復活，一眾老司機欣喜若狂。

官方公告全文

如果你沒有用過熊貓，你不會知道再次能見到這個畫面是有多令人高興...

官方未有太詳細交代實際上做了什麼使得Exhentai重開，有傳是官方將伺服器搬到摩爾多瓦共和國（Republica Moldova，位於烏克蘭旁邊），由於摩爾多瓦並非歐盟成員，因此不受歐盟條約約束。但無論如何，今晚一眾「老司機」都可以睡個好覺、發個好夢了。

碰巧Exhentai關站一周（七日）後再生，網民就以此開玩笑，拿聖經中耶穌復活的經文來開玩笑，讚頌熊貓的復活。

【火焰之紋章 風花雪月】攻略　10 個必知技巧、小秘技、小知識
京都動畫武本康弘、木上益治證實罹難　日警方公開部份死者名單
《銀魂》新動晝電影發表．432頁激厚fan book豪華動畫設定集發售
米哈遊新作《原神》登陸PS4平台　玩家化身「旅行者」尋親
出版21年《GameStation》休刊！業界人士討論紙媒寒冬轉型求生　
【火焰之紋章 風花雪月】攻略　 5年前後變更點及注意事項
新櫻花大戰 Sakura Wars PS4 上海華擊團、最新戰鬥畫面公開
PlayStation官方店劈價大量實體遊戲HK$99　PS4 Pro減價優惠延續
科幻風動作冒險 RPG《The Outer Worlds》將推Switch移植版
Switch《Sniper Elite 3狙擊之神3 終極版》海外發售日決定！
數碼暴龍手遊新作《數碼寶貝ReArise》開放事前登錄
8月高達模型總覽 RG 1/144 Nu Gundam ν高達來了！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。