華為鴻蒙 HUAWEI HarmonyOS 技術拆解　將成流動系統第三勢力？

在美國的封殺令下，華為在 9 月前都未必可以用到 Google Android 推出手機，不過華為其實早有預備，而這個後備方案亦在 8 月 9 日時正式發表，就是華為方面籌備已久的 － 鴻蒙 HarmonyOS。 HarmonyOS 的發布會十分技術向，當中介紹的賣點牽涉大量術語，例如「全場景」、「分佈式 OS 架構」等等，作為消費者或者不明白背後意思，但其實 HarmonyOS 背後象徵著科技界一股新浪潮，以下就來個深入淺出的技術拆解，讓各位可以更明白 HarmonyOS 值得期待之處。

甚麼是「全場景」？

HarmonyOS 在華為發布會的副題為「基於微內核的全場景分布式OS」，當中比較重要、而又相對地容易理解的，就是「全場景」的概念。「全場景」在本地的中文語系中有一個更常用的字眼，就是「跨平台（Cross-Platform）」。

一般大家了解的作業系統，很多時侯都會集中用在同一個平台、或是同一類型的產品之上，例如 Apple 的 iOS，就由始至終都只會預載在手機、平板等流動網置之上；而 Google 開發的 Android 系統，雖然仍是以手機為主軸，近年亦開始投入開發 Android Things 的跨平台應用方案，但發展進度因為架構比較老舊而較為緩慢。

至於 HarmonyOS 就比上述兩者走得更前，它在開始構思時已經是一個可以安裝在不同裝置上的系統，不論是手機、電腦、電視、甚至一切智能家具，都可以安裝 HarmonyOS 作主要的作業系統。

第一部採用 HarmonyOS 的並非手機，而是智能電視

我們需要強調的一點是， HarmonyOS 是開源（Open Source）的，故不同廠商、甚至用家理論上都可以取用並將之安裝在智能產品之上，與年前的 Android 策略相仿，但由於 HarmonyOS 在架構上更先進、編程成本更低，有望吸引更多廠商投入相關的生態系統當中。只要越多產品採用同一系統，操作環境更為統一，自然更有利物聯網的構成、提升用戶的使用體驗。

新生代 OS 的「速度」與「安全」優勢

講完「全場景」，就講一講另一個關鍵字 － 「微內核（Micro-kernel）」。要了解這一點，首先要知道現代的作業系統，其實都是用不同的「內核」建構而成，方法就好像砌積木一樣，只不過換成了軟件層面，而所謂的「微內核」系統概念，就是利用盡可能少的軟件資源堆砌而成的作業系統。

「微內核」有兩大好處，首先，用以組合作業系統的「組件」少了，除了動用的空間較少，同時亦意味著可以被攻擊的層面少了，從根底處減低了被虛擬攻擊的可能性，在系統安全越受重視的今日而言十分重要。

另一方面，減少了的內核數字又意味著系統內部需要的溝通時間、次數有望減少，從而提升作業速度，就是華為方面強調的高效能 IPC（Inter Process Communication）；另外，據華為所講，HarmonyOS 採用最新的「確定時延引擎（Deterministic Latency Engine）」，可以比 Android 系統更有效地分配資源，令 Apps 的反應速度提升達 25.7% 。

確定時延引擎會將較緊急的工作與不需要優先處理的工作分開處理，各自調配資源，那就不需要額外花費運算能力在正在進行的線程中「偷」資源用、防止運算「塞車」，大大提升工作效率

改寫勢力分佈 有望與 Google、Apple 三分天下？

在 Apple iOS、Google Android 之後，市場曾經出現過不同的流動裝置作業系統，例如 Microsoft 就曾投入大量資源力谷 Windows Mobile、Samsung 也曾經盤算用 Tizen 取代 Android，但最終也沒有一個取得決定性的成功、可以與 iOS、Android 鼎足天下，更惶論如何超越這兩大巨頭。

不過華為 HarmonyOS 所帶來的新制式、跨平台的願景，都是其他舊世代的作業系統所未能提供的，只要在未來的發展路上可以找來足夠多的盟友，相信可以成為能與 iOS、Android 相匹敵的 OS 第三勢力。

EMUI 10 介面令人期待

不過不論手機內安裝的系統是 Android 抑或 HarmonyOS，華為方面已表明在未來新機上將會預載有全新的 EMUI 10 操作介面，據外媒早前的測試評價，新介面大致操作與 Android 沒有兩樣，不過更為流暢、動畫表現亦更為直感。

考慮到華為方面一直強調 HarmonyOS 可以運行 Android Apps，EMUI 10 的發表其實也間接告訴大家，即使有否 Android，華為新機的功能都不會受到影響。

EMUI 10 的相機介面變得比從前簡潔