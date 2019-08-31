隨著今年iPhone 新機發佈時間臨近，關於該系列新機的爆料也越來越多。關於新款iPhone的配色，除了此前的墨綠色外，最近又曝光了一組渲染圖，全新配色採用了目前流行的漸變配色，大家認為如何。

配色方面，在iPhone傳統配色的基礎上，新增了其首款漸變配色機型，採用粉、綠、黃等彩虹漸變配色設計，與此前其他品牌推出的一系列漸變配色較為相似。後置攝像頭採用“浴霸”後置三攝基本已經確定。

配置方面，根據匯總的資訊，iPhone 11將會搭載最新的A13處理器，基於台積電7nm工藝制程打造。iPhone 11系列將推出三款機型。包括iPhone 11、iPhone 11Pro和iPhone 11 Pro Max，對應的螢幕尺寸分別為5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸。

此外，據透露，新款iPhone將會增加全新的墨綠色磨砂玻璃版本，電池容量也會相應的增加，並支援無線反向充電。新iPhone 11預計將於9月10日正式亮相。

iPhone 11最新爆料 將有全新獨角獸夢幻漸變配色？（中關村在線授權使用）

蘋果iPhone 11R的一組高清渲染圖↓↓↓

按圖看看早前傳出iPhone 11的外觀及基本規格↓↓↓

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