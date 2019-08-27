iPhone將有離線短訊功能？無網絡文字對講機暫未推出原因係…

Apple Watch的 Walkie Talkie對講機功能早前傳出有洩密風險，經下架搶修後安全更新版已經再次啟用。據外媒The Information報導，原來Apple也有意為iPhone加入文字訊息版Walkie Talkie對講機功能，協助用戶於無手機網絡覆蓋之情況下收發文字短訊。可惜此計劃尚有變數……

將來iPhone可能有離線文字對講機？現在怕且要多等一會。The Information報導，Apple擱置了開發iPhone「文字版Walkie Talkie 對講機」功能的計劃。據知此項技術本來由Apple和Intel合作開發，以便iPhone用戶在沒有手機網絡覆蓋的地區通訊，如同文字短訊版對講機般運作，內部稱為「Project OGRS」， 基於它使用了「離網無線電服務」（Off Grid Radio Service）。

「Project OGRS」將於超過900兆赫（Megahertz）的無線電頻譜上運作。此頻率也向來是美國的石油、天然氣等公共服務領域的調度無線電通訊頻率。因此，此功能「允許iPhone用家在沒有網絡覆蓋的區域內連繫到附近的同伴」。

香港地不乏人多雜亂的場合，大家鬥搶電訊商手機網絡，好多人手機會變成沒有訊號。因此Apple如果在iPhone推出離線文字短訊對講機，實屬用家之福。可惜如今未能成事。目前尚未清楚Apple和Intel在此項技術的開發過程上到達哪個階段，也未能得知雙方放棄計劃的具體原因。但The Information報導指出，這似乎跟Apple一方的計劃領導者退出有關。據知該位開發者是Rubén Caballero，今年4月離開了Apple，報導描述他Project OGRS是他的「BB」。

不過Project ORGS擱置的另一個潛在原因可能是近月以來Apple和Intel合作關係的變化。據知，iPhone文字版Walkie Talkie 對講機功能或依賴「未來iPhone中的Intel的modem」。但由於Apple已和高通 Qualcomm和解，理論上會自行開發手機modem。

不過iPhone對講機也不是全無希望。The Information認為Project ORGS可能「出現在未來的iPhone中」，但目前還未能保證。蘋果最近收購了Intel的智能手機modem業務，或有助重振iPhone對講機的開發。