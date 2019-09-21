Google Maps隱身模式封測　不留位置紀錄 反跟蹤保私隱

數碼生活
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在監控技術無孔不入的今日，現代人越來越關注個人私障保障，使用Google等網絡服務也好，期望盡量不留下數碼足跡、電子腳印（Digital footprint）。Google今年5月的Google I/O承諾推出針對用戶私隱的新功能，包括在Google Search中加入隱身模式。現在就連Google Maps也開始隱身模式有限度測試。

Google Maps最近推出隱身模式，現時讓預覽群組的用戶率先測試。由於參加人數非常有限，算是一次封測。獲邀測試的用戶都會收到電郵，表示用戶不想活動紀錄儲存到Google帳號，即可使用隱身模式。

Chrome一直都有「無痕式視窗」，Chrome不會儲存瀏覽記錄、Cookie和網站資料及你在表單中輸入的資訊，因此用戶可以進行私密瀏覽，共用同一電腦的其他使用者不會看到其活動。

跟Chrome的無痕視窗一樣，用家在此模式下使用Google Maps，其Google帳號也不會留下搜尋結果、位置資訊或導航方向等紀錄。Android Police表示隱身模式Google Maps的導航介面跟Android Auto用戶相似，頂部的狀態欄會變為黑色，寫着「Incognito Mode is on.」。

已更新為預覽Google Maps10.26或以上版本的用戶都可試玩隱身模式。先點擊右上角的Google用戶帳號相片縮圖，再選擇「Turn on Incognito Mode」。模式啟動後，頂部狀態欄會出現黑條寫着「Incognito Mode is on.」，座標也會由藍點變成黑點。（點擊放大圖片細睇）：

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