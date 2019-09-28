華為 Mate 30 Pro 四鏡攝力初檢證　DxOMark 評測高達121分！

華為最新發表的 Mate 30 系列中，高階型號的 Mate 30 Pro 採用了全新的四鏡頭設計，究竟新鏡頭有多強？近年為不同旗艦手機進行攝影評測的 DxOMark 日前就公開了華為 Mate 30 Pro 的拍攝評測報告，在主鏡頭方面居然超越了由 Samsung Galaxy Note 10+ 創下的紀錄、獲得 121 分的高分。 我們取得實機之後，除了為 Mate 30 Pro 加入了 Google 套件之外，隨即開始了相片拍攝測試，以下就為大家送上初步的 Mate 30 Pro 攝力評測報告及試相。

Mate 20 Pro、30 Pro 兩代拍攝進步有幾大？

如果單以鏡頭硬件的升級而言，華為 Mate 30 Pro 對比上一代同樣位階的 Mate 20 Pro 似乎沒有太大升級，只不過是將超廣角鏡頭換成 4000 萬像素的感光元件以及加入 ToF 鏡頭作距離檢測；在相機介面中，Mate 20 Pro / 30 Pro 同樣有廣角、1x、3x、5x 的四種預設變焦倍數選擇，故在拍攝不同畫面時的操作體驗相當接近。

但在我們的測試途中，很明顯看見兩機在拍攝表現上的差異，在單獨看 Mate 30 Pro 的試相之前，我們先來看一下兩機在同一場景下的拍攝成品組圖，即可以大概知曉兩機水平差異，以及更了解 Mate 30 Pro 的升級之處。

單就此組圖而言，在超廣角鏡頭方面，Mate 30 Pro 因為感光元件的關係而使相片比例變成了 3：2 ，在同一距離下，可以捕捉的範圍比 4：3 比例的 Mate 20 Pro 稍微縮少。

不過從幾張相片整體而論，Mate 30 Pro 對比 Mate 20 Pro 在白平衡方面更為準確，而且所有照片的銳利度都有所提升，尤其是在 5 倍的複合變焦時，Mate 30 Pro 的進行就更加明顯，在 Mate 20 Pro 可以明顯見到油畫化的同時，Mate 30 Pro 的影像卻連卡上的油墨點陣都可以看見，銳利度可見一斑。

在硬件變化不大的同時使拍攝質素有所提升，相信可以歸功於 Mate 30 系列中所採用的 Kirin 990，其搭載的全新影像處理器 ISP 5.0 似乎真如華為方面所講對成象有增益作用。

Mate 30 Pro 變焦能力測試

在 Mate 30 系列初發表時，不少人都質疑華為沒有為 Mate 30 Pro 配置年頭 P30 Pro 的 5 倍潛望光學變焦鏡，或會影響其變焦拍攝能力，然而即使沒 5 倍光學變焦鏡，Mate 30 的數碼變焦最遠仍能去到 30 倍，而且拍攝出來的成象也仍然有一定的可用價值，以下就為大家帶來幾組試相：

在 Mate 30 系列初發表時，不少人都質疑華為沒有為 Mate 30 Pro 配置年頭 P30 Pro 的 5 倍潛望光學變焦鏡，或會影響其變焦拍攝能力。

然而即使沒 5 倍光學變焦鏡，Mate 30 的數碼變焦最遠仍能去到 30 倍，而且拍攝出來的成象也仍然有一定的可用價值，以下就為大家帶來幾組試相：

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10～30 倍的變焦，在 Mate 30 Pro 上面是數碼變焦，在質素上始終有點損耗，相信不是太多時候會用到。個人認為，Mate 30 Pro 由廣角至 5 倍複合變焦的相片在今代的表現都十分出色，其 5 倍複合變焦相片的質素更堪稱前無古人的銳利，細節表現非常強勁：

主鏡頭的相片前後景分明（留意此散景乃是鏡頭自己產生、而非後期／人工加入）；而在同一距離用 5 倍複合變焦，細節仍然銳利，連公仔上面的塵粒都清晰可見（蔡浩騰 攝）

Mate 30 Pro 超廣角鏡頭試相

華為今代將 Mate 30 Pro 的超廣角鏡換成 4000 萬像素感光元件，雖然比例就變成了 3：2，但其他表現仍有頗明顯的提升，校色與主鏡接近，變形亦沒有太過嚴重，仍然是用來拍攝風景相片、或是想要捕捉現場氛圍時的不錯選擇。

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另外，今代的超廣角鏡頭感光元件尺寸加入至 1/1.54 吋、又變成 RGGB 陣列，理論上可以加強拍攝時的進光量、從而提升低光拍攝質素，實測可見，如果現場的光源不太複雜，隨手用超廣角拍攝的照片質素都可以媲美夜景模式的輸出。

Mate 30 Pro 主鏡頭試相

在主鏡頭方面，Mate 30 Pro 的主鏡進步主要在銳利度方面，而這就如上面提及，是出於處理器 ISP 本身的升級，才令 Mate 30 Pro 在鏡頭、感光元件不變的同時可以輸出更漂亮的相片。

然而，由於感光元件方面仍然是採用 RYYB 陣列，在低光環境的色彩上，主鏡的表現就比超廣角鏡略為遜色，如有需要可以透過夜景模式作拍攝手段，提升夜景照片的細節質素。

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人像模式試相

特別情商宅民女黨員來當一下人像模式的模特兒 人像模式在近年手機上十分普遍，是在硬件與軟件的結合處理，拍攝時除了對人面進行美顏調整，近年不少人著重的人造散景也是在這個模式之下必須留意的一環。 Mate 30 Pro 四支鏡頭中的 ToF 鏡頭，其實正是用來判斷面前景物距離的傳感系統，由於有它的加入，令 Mate 30 Pro 的人像模式質素有顯著提升。

除了留意磨皮、美白等美顏效果之外，各位可以看看手指縫間的散景效果，系統對人物邊緣的運算做得相當精準。

拍攝高強、尚欠 Google Apps 加持？



今次測試的 Mate 30 Pro 仍然是工程機階段，但以測試的結果而論，如果上市版本的實力仍然可以保持如此，相信不少用戶都會表示收貨。

當然，Mate 30 Pro 目前仍然是美國對華為禁令下的目標機種之一，即使可以順利上市，出廠時仍然沒有 Google Mobile Service 使用，當中就包括了不少 Android 用戶都愛用、能無限備份相片的 Google Photos 相簿，或者會對體驗做成一定的折扣。