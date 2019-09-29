【呀脆推介】UNQ智能行李箱實試　可攜登機內置全球定位勁實用

市面上的智能行李喼種類可謂百花齊放，今次呀脆就試用了 UNQ 可手提登機的20吋智能行李喼，到底「智能」實際體驗如何？立即跟大家分享一下！

出外工幹，除了行李箱（喼）輕便、備有充電的功能外，以一個裝滿拍攝器材的行李喼而言，防盜功能必然最為重要。而這個 UNQ 智能行李喼需要配合手機應用程式使用，在手機下載「R-Guardian」，然後開啟手機的藍牙將兩者靠近配對，當行李喼發出「嘟」的一聲，代表連接成功，長按手機畫面已配對的裝置，便可以為自己的行李喼自訂名稱。

UNQ 智能行李喼衝出香港。(魏雪筠 攝)

這款行李喼最大的賣點是擁有GPRS + Wi-Fi全球定位功能，以無間斷的跟蹤和實時數據傳輸，即時透過手機看到行李喼確實位置，只要行李喼離開你的身邊，以致手機和行李喼的藍牙斷線，兩者便會發出警報聲音，提醒注意行李喼的位置。

假如行李喼不幸被盗，用家可以打開手機應用程式追蹤自己的行李喼位置，行李喼被移動得越是頻密，顯示的實時定位紅點便會出現得越多，相反，一旦感應到行李喼未有移動，定位紅點出現頻率則會慢慢減少。

不過溫提大家，這個全球定位功是需要額外付款，最平宜 USD3.69 （約HKD29 ）就可以使用3個月，適合短期使用者。

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手提行李最怕就是過重，UNQ 智能行李喼可透過喼上的手提帶，配以手機應用程式實時稱出行李喼的重量，只要站在行李喼旁，拿起數秒，便成功得知行李是否符合標準。

智能行李喼另一問題是鋰電池，根據國際航空運輸協會發佈的智能行李喼規例，禁止內置不能拆除鋰電池的喼手提登機或託運；若是鋰電池可移除並符合相關規定，猶如我們日常使用的流動充電器，則可攜帶上機。UNQ 智能行李喼擁有可拆卸式鋰電源5200mAh，可以攜帶上機外，亦可作流動充電器使用，手機和平板電腦均可充到，足夠於機上為手機充滿電約2次。

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除了以上的特點，我認為它的外在設計也非常貼心，看看喼身附設的手提帶，方便用家在飛機以及行李輸送帶上提取。以德國拜耳PC物料製造的它，喼身堅挻，無需把行李喼放下才拿物件，以「企姿」方式便可。

我所使用的是以電子TSA lock的20吋行李喼，淨重 4.2公斤； UNQ亦設有24吋版本，淨重5.4公斤，兩款尺寸均有紅、藍、銀、黑四色可供選擇。若然是慣用拉鍊行李喼，或者可以等待年尾的新行李喼版本，據說UNQ將會推出拉鍊智能行李喼，並且盼望兩款尺寸行李喼的淨重量可輕至3.5和4.3公斤，或可成為市場上最輕的智能行李喼。

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